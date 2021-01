Gabriela Cristea, mamă dură cu fiicele ei. Ce program strict are pentru ele

Gabriela Cristea așteaptă proiectul vieții ei în televiziune, după ce a renunțat la ”Like a Star”, de la Antena Stars. Până atunci, însă, lucrează ”full time” acasă, fiind o mamă devotată și o gospodină desăvârșită. Ea este șeful în casă, prin urmare tot ea impune regulile, în special pentru micuțe, stând cel mai mult timp cu ele.

Gabriela Cristea e caporalul casei. Le-a făcut un program strict fiicelor

În cadrul show-ului ”Fetele lu’ Tavi by Gabriela Cristea”, de la Antena Stars, care surprinde viața vedetei TV în ipostaze simple, Gabriela Cristea le-a arătat urmăritorilor cum își organizează timpul și mai ales cum își crește copiii. Deși este un părinte care își răsfață pruncii, vedeta nu uită nici de disciplină. Ea a declarat că fetele mănâncă și se culcă de fiecare dată la ore fixe, fiind de părere că toate în viață trebuie să fie aliniate într-un program riguros.

„Sunt foarte strictă cu alimentația și am fost la fel de fixă și cu copiii. Se mănâncă la ore fixe, se doarme la ore fixe, mergem seara la culcare la ore fixe. Nu sunt chiar atât de fixistă și nu sunt o mama de-asta, dar am ținut la anumite lucruri, pentru că am înțeles că în viață trebuie să ai și un program. Nu poți fi așa într-un dolce toată viața”, a declarat Gabriela Cristea.

S-a confruntat cu stări de anxietate în perioada carantinei

„Mă duc la dentist să rezolv niște probleme, apoi mă apuc de o cură de slăbire. Mai am de dat jos cam 10 kilograme și atunci sunt ca trasă prin inel. Am momente în care mă gândesc că nu le mai dau jos odată, dar asta e. În ultima perioadă am stat pe acasă și m-am ocupat de casă, de copii, de soț. Au fost momente dificile perioada asta, cred că toți am avut. Am avut niște stări de anxietate și nu mă mai regăseam.

Nu mai ieșeam cu zilele, pentru că totul se învârtea doar la ceea ce făceam în casă. La un moment dat, capeți un blocaj. Am trecut singură peste asta, m-am mobilizat și am luat-o de la capăt. Trebuie să-ți găsești scopul în viață. Eu aș mai fi vrut încă unul sau chiar doi copii, dacă as fi fost mai tânără”, a povestit vedeta într-un interviu pentru ”La Măruță”, de la Pro TV.