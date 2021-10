Gabriela Cristea a înșelat! Ce i-a făcut partenerului: ‘A fost cea mai grea lună din viața mea’

Gabriela Cristea a făcut un anunț șocant în emisiunea pe care o prezintă și a recunoscut că și-a înșelat partenerul de viață și că aceea a fost cea mai grea lună din viața ei.

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune, a făcut o mărturisire dezarmantă în direct și a spus că vreme de o lună și-a înșelat partenerul, fiind cu doi bărbați în același timp. Deși nu este clar despre ce bărbat este vorba, aceasta a ținut să le vorbească concurenților emisiunii din experiența ei despre înșelat.

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci….este un efort atât de mare încât eu am zis: ”Stop! Până aici”, a spus chiar Gabriela Cristea în cadrul emisiunii pe care o prezintă.