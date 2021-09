Ce salariu are Gabriela Cristea la Antena Stars. Cifra e colosală pentru studiile pe care le are

Ce salariu are prezentatoarea Gabriela Cristea la postul de televiziune Antena Stars, dar și ce studii are vedeta, care a devenit cunoscută în televiziune din anul 1994, la debutul din TVR 1. De atunci însă, soția lui Tavi Clonda a bătut palma cu mai multe televiziune, iar acum face parte din familia Antena Stars.

Gabriela Cristea este o prezență constantă în televiziune de peste două decenii. Ea a ales calea televiziunii, deși a absolvit studiile într-un cu totul alt domeniu față de cel al jurnalismului. Ea a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, după care a ales să se specializeze în Comunicare neurolingvistică la Facultatea de Sociologie și Comunicare diplomatică pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.

La ora actuală, prezentatoarea TV activează sub contract, în prezent, cu Antena Stars. Ea prezintă ”Mireasa – Capriciile iubirii”, care este o continuare a show-ului ”Mireasa”, care a a debutat în data de 13 septembrie. Emisiunea sa este difuzată cinci zile pe săptămână, de luni până vineri.

Însă ce salariu ar câștiga aceasta din televiziune? Potrivit informațiilor, Gabriela Cristea ar încasa aproximativ 10.000 de euro pe lună. Pe timpul când a colaborat cu postul Kanal D, s-a scris însă că ar fi primit circa de 94.000 de lei pentru moderarea emisiunii.

Deși se prezintă foarte bine la vârsta de 46 de ani, fiind o femeie cu trăsături deosebite, soția lui Tavi Clonda pare să fi pus câteva kilograme în plus, iar silueta ei este departe de cum era înainte. La emisiunea lui Cătălin Măruță, acum ceva timp, vedeta spunea că mai trebuie să dea jos 10 kilograme ca să ajungă la greutatea ideală.

„O să intru la o cură de slăbire mai drastică un pic. Mai am de dat cam vreo 10 kilograme și atunci sunt ca trasă prin inel. Nu mă stresez foarte tare”, a spus Gabriela Cristea, care a mai dezvăluit că urmează un tratament la stomatolog, după ce a descoperit că are paradontoză.

”Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura.

Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, spunea Gabriela Cristea la PRO TV, în urmă cu ceva timp.