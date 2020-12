Gabriela Firea este una dintre cele mai cunoscute figuri feminine din politica românească actuală. Fosta primăriță a Capitalei a avut o copilărie și o tinerețe extrem de agitate. Firea a vorbit despre problemele pe care le-a trăit în trecut. Gabi Firea, totul despre bătăile din familiei ei și divorț, un divorț care i-a marcat viața. Povestirile candidatei PSD sunt de-a dreptul halucinante.

Gabriela Firea nu a avut mereu o viață liniștită și îndestulată. O povestește chiar ea în cadrul unui amplu interviu oferit celor de la Tango. Dezvăluirile fostului edil general al Capitalei sunt de-a dreptul uluitoare. Clipele de teroare trăite alături de mama și ceilalți copii ai familiei au fost scoase la iveală după zeci de ani. Bătăi încasate des, scandaluri peste scandaluri, momente de teroare ce păreau să nu se mai sfârșească.

Toate îl aveau în prim-plan pe tatăl Gabrielei Firea, despre care aceasta nu vorbește în termeni laudativi nici măcar acum;

„Avea mari probleme cu băutura şi, normal, cu serviciul. Mama, după ce că le avea pe ale ei pe cap, trebuia să mai bată şi pe la tot felul de uşi să-i găsească din nou de lucru, după ce el îşi pierdea slujba. La un moment dat nu mai avea unde să se ducă, pentru că-l ştia toată lumea ca pe un cal breaz. Bea foarte mult şi ne bătea şi pe noi, copiii, şi pe mama. Până la urmă am hotărât să-l părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorţeze. Aveam 14 ani. L-am lăsat singur în apartament şi am plecat cu toţii.”, a povestit Gabriela Firea în interviu.