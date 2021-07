Fulgy e pus pe fapte mari în arestul la domiciliu. Schimbarea majoră pe care vrea să o facă pentru România

Fulgy, fiul Clejanilor, este încă în arest la domiciliu, după ce recent a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul cu forța. De atunci, tânărul a postat diferite mesaje pe rețelele de socializare, dar și video-uri în care vorbește cu cei care îl urmăresc.

Fulgy este pus pe fapte mari însă, deși e în arest la domiciliu. Astfel, acesta vrea să schimbe și ”imnul României”, pentru că ”e prea trist”.

Fiul Clejanilor s-a filmat în continuare, urcând videoclipurile și pe contul său de TikTok:

Mai mult, Fulgy a vrut să le arate urmăritorilor săi că poate fi și ”băiat de casă”, filmându-se în timp ce făcea curățenie în apartamentul lui din București. Tot Fulgy a ținut să le transmită și un mesaj celor care îl critică.

Amintim însă că în cadrul unui live pe rețelele de socializare, Fulgy a făcut și o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un incident care ar fi avut loc în urmă cu mulți ani. El a susținut faptul că sora lui, Margherita de la Clejani, ar fi fost violată de artistul Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc. Fulgy a mărturisit faptul că Marga ar fi fost violată când avea vârsta de 13 sau 14 ani.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit recent Fulgy.