Fulgy a fost reținut 24 de ore. Ce se întâmplă acum cu băiatul Clejanilor după ce a agresat un jurnalist

Face ce face și mereu este în centrul scandalului. De data aceasta, Fulgy a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a sărit la bătaie, la echipa postului de televiziune România TV.

Prin urmare, într-un acces de furie, fiul Clejanilor l-a lovit cu pumnul pe reporter. Mai mult, Fulgy i-a furat și telefonul reporterului și s-a filmat în timp ce îl amenința.

Fulgy a ajuns așadar în arestul Poliției. Fiul Clejanilor a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiști, după ce a lovit cu pumnul un jurnalist și i-a furat telefonul. S-a întâmplat ieri, la prânz, după ce Fulgy făcuse mai multe drumuri la Poliție ca să depună plângere penală împotriva tatălui său. Iar după ce l-a lovit pe reporter, fiul Clejanilor s-a filmat cu telefonul lui în ce îl amenința.

Apoi, după ce au găsit telefonul reporterului la Fulgy, iar martorii şi filmările de pe camerele au confirmat această agresiune, fiul Clejanilor a fost reţinut.

Fulgy mai avusese însă o întâlnire cu mai mulţi poliţişti după ce a sunat la 112 şi a spus că părinţii săi l-au sechestrat şi şantajat. După apelurile neconfirmate la 112, Fulgy a primit o amendă de 2.000 de lei. Asta s-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 4. Atunci când au ajuns poliţiştii l-au găsit pe Fulgy pe stradă, chiar în faţa casei părinţilor săi, iar el le-a spus că a fugit pe geam.

„Dragii mei am 23 de ani am chemat poliția pentru ca sunt sechestrat si șantajat. La vârsta mea, vreau sa am o viața liberă, am dreptul la viata, nu ma droghez, nu beau, nu minte acum e corecta viața”, le-a precizat Fulgy urmăritorilor săi pe retelele de socializare înainte de sosirea poliţiştilor.

Fulgy le-a explicat agenţilor că „vreau sa ma duc la iubita mea” şi că „am sarit pe geam”, ca să scape de părinţi.

„E greșit ce fac că vreau sa am libertate, ne vedem corect, si acum vedem cine castiga. Am 23 de ani si merit libertate nu sechestrat si șantajat, din ziua de azi sa nu mai am de-a face cu tine si sa nu mai vin in casa, da? Pe domeniul public am voie”, striga Fulgy din stradă în timp ce poliţiştii l-au chemat la poartă pe Ioniţă de la Clejani.