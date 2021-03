Fuego a făcut un anunț trist pentru fanii săi, chiar azi. Ce se întâmplă cu concertele sale

Paul Surugiu a făcut anunțul trist care i-a dezamăgit pe fanii săi de pretutindeni. Ce se întâmplă cu concertele sale. Fuego nu s-a mai putut abține și a răbufnit la adresa situației epidemiologice din țară. Cum a fost afectat artistul de pandemie.

Moment dificil pentru fanii lui Paul Surugiu. Artistul cu numele de scenă Fuego s-a văzut obligat să le transmită o veste tristă fanilor săi. Celebrul cântăreț este foarte afectat de pandemia de coronavirus care a afectat profund sectorul cultural al artiștilor, care au fost nevoiți, în ultimul an, să se reprofileze pentru a-și păstra veniturile pe linia de plutire, întrucât concertele și evenimentele au fost anulate din pricina virusului care s-a răspândit cumplit de repede la nivel comunitar.

Fuego a făcut o mărturisire dureroasă la televizor. Învitat în cadrul unei emisiuni a Televiziunii Române, Paul Surugiu a declarat că abia așteaptă ca lucrurile să revină la normal, iar viețile tuturor să fie, din nou, liniștite, deși nu crede că acest lucru se va întâmpla anul acesta.

Eu nu sunt omul care se plânge, încerc să iau lucrurile așa cum sunt, dar când vezi că nu ești alături de publicul tău, când vezi că nu poți să împarți bucuria ce-ai făcut…Noi, în toată perioada asta, am scris, am făcut muzică. Noi avem de dăruit proiecte multe”, a declarat cântărețul într-o emisiune TV.

Emisiunea preferată a românilor revine la Televiziunea Română cu un nou sezon.Sezonul șase al emisiunii „Drag de România mea”, prezentată de Paul Surugiu, va avea premiera duminică, 4 aprilie, de la 15.00, pe TVR 2 și TVR 2 HD. Anunțul a fost făcut chiar de simpaticul prezentator pe contul său de pe rețelele de socializare:

„Emisiunea „DRAG DE ROMÂNIA MEA!” e un proiect care n-a revoluționat televiziunea, dar care vine ca o alternativă la tot ce se regăsește pe micul ecran, la capitolul divertisment. Sunt fericit că în sezoanele de până acum am creat diversitate, am premiat artiști, am avut exclusivități și momente de referință care vor rămâne în arhiva televiziunii.

Și uite așa, pas cu pas, am ajuns la cel de-al șaselea sezon, care va debuta pe 4 aprilie, de la ora 15.00, la #TVR2.

Am crescut, am evoluat și am ajuns să fim o voce care arată oamenilor calitatea. Asta spun eu că este televiziunea și asta e menirea ei, indiferent de generații sau preferințe.”, a declarat Fuego pe Facebook.