Ce se întâmplă cu emisiunea lui Fuego de la TVR. Artistul a făcut anunțul chiar azi

Fuego a făcut anunțul mult așteptat chiar astăzi. Ce se întâmplă cu emisiunea sa „Drag de România mea!” de la TVR, fanii au rămas muți de uimire când au aflat. Va suferi formatul showului modificări? Admiratorii artistului au reacționat imediat.

Veste uriașă pentru fanii emisiunii „Drag de România mea!” de la TVR. Showul prezentat de artistul Paul Surugiu, zis și Fuego, a ajuns la al șaselea sezon, care va debuta pe micile ecrane pe data de 4 aprilie, de la ora 15.00, pe TVR 2. Îndrăgitul artist a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook, în care și-a anunțat prietenii virtuali cu privire la toate detaliile despre noul sezon al emisiunii.

„Emisiunea „DRAG DE ROMÂNIA MEA!” e un proiect care n-a revoluționat televiziunea, dar care vine ca o alternativă la tot ce se regăsește pe micul ecran, la capitolul divertisment. Sunt fericit că în sezoanele de până acum am creat diversitate, am premiat artiști, am avut exclusivități și momente de referință care vor rămâne în arhiva televiziunii.

Și uite așa, pas cu pas, am ajuns la cel de-al șaselea sezon, care va debuta pe 4 aprilie, de la ora 15.00, la #TVR2.

Am crescut, am evoluat și am ajuns să fim o voce care arată oamenilor calitatea. Asta spun eu că este televiziunea și asta e menirea ei, indiferent de generații sau preferințe.

Și chiar dacă poate nu e cel mai comercial mod de gândire, care să asigure succesul fulminant, eu cred că e atitudinea cea mai bună într-o lume în care suntem dominați de tot soiul de povești îndoielnice. Așadar, vă aștept pe TVR 2 și veți da ulterior singuri verdictul, pentru că oricât am vorbi noi, televiziunea se face pentru oameni și are nevoie de ei ca să meargă mai departe! Vă iubesc!”, a scris Paul Surugiu pe Facebook.