Fructul de sezon care valorează 20.000 de euro bucata. E cultivat în grădina unui italian, care e secretul recoltei bogate

Prețul este de 20 de mii de euro fiecare, dar nu este vorba despre trufe sau caviar. Este un pepene Yubari King, cultivat de Valter și Lorenzo Cavalli, tată și fiu, care dețin ferma Ca’ Vecchia di Valle di Casalmaggiore, aflată în provincia Cremona, la granița cu Mantova.

Se pare că un exemplar din acest soi de pepene galben, recunoscut printre cele mai valoroase din lume pentru gustul său dulce și delicat și pulpă suculentă, a fost vândut în Japonia la prețul de 20 de mii de euro.

În ianuarie, a primit cadou de la un entuziast al semințelor aproximativ treizeci de semințe de pepeni din diverse soiuri din întreaga lume, inclusiv Yubari King.

Fermierul a plantat trei semințe de pepene fără să se gândească că o investiție ar fi posibilă.

„Ne-am gândit: “Cine ne-ar da 20.000 de euro pentru un pepene galben?” – glumește Valter Cavalli. „Prima sămânță pe care am plantat-o nu a dat niciun fruct, a doua a fost lovită de grindină, în timp ce din cea de-a treia s-au născut trei pepeni. Acest soi anume are nevoie de o îngrijire specială: am citit că trebuie masat câteva ore pe zi”, a mai spus fermierul.