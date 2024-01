De ce protestează fermierii și transportatorii din România: „Stop joc. Așa nu se mai poate”. Ministrul Agriculturii: „Nu am primit nicio revendicare”

Fermierii și transportatorii din România au programat să blocheze mai multe drumuri naționale, intenționând să se deplaseze în coloane extinse cu sute de tractoare și camioane, circulând cu o viteză maximă de 10 kilometri pe oră. De ce protestează fermierii și transportatorii din România? Scopul lor este să atragă atenția asupra problemelor pe care le întâmpină, în special nemulțumiri legate de creșterea costurilor asigurărilor RCA și solicitarea de fonduri europene.

Proteste ample sunt anunțate în orașe mari precum Bacău, Suceava, Sibiu, Timișoara și București. În Cluj Napoca, peste o sută de camioane sunt așteptate să participe la demonstrații.

Astăzi, începând cu ora 10 dimineața, acești participanți la proteste vor călători spre Cluj de la Gilău pe DN1, o rută intens circulată cu peste 60.000 de mașini zilnic.

În același timp, transportatorii și fermierii din Moldova au anunțat că vor circula cu viteză redusă în semn de protest, inclusiv în Buzău, deși unii se confruntă cu dificultăți în deplasare din cauza zăpezii.

Fermierii din toată țara sunt nemulțumiți. La Cluj, zeci de camioane și TIR-uri au circulat cu 10 km/oră și au blocat una dintre cele mai aglomerate șosele din țară.

„Stop joc”, „Așa nu se mai poate”, „Vrem fapte, nu promisiuni”, „Noi murim și voi vă dați sporuri”, „Cerem ce este al nostru, nu ce este al vostru!”, sunt doar câteva mesaje transmise de către transportatori autorităților.

Ei cer plafonarea de urgență a RCA-ului.

Președintele Federației Operatorilor de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a vorbit despre protestul spontan.

Fermele din întreaga țară se confruntă cu falimentul, cauzat de datorii către furnizori, creșterea costurilor de producție și scăderea prețurilor la produsele agricole. Într-un efort de a-și face auzite revendicările, peste 50 de camioane din Vâlcea au plecat spre București.

Revendicările transportatorilor vizează diverse aspecte, inclusiv mărirea pragului indemnizației de deplasare neimpozabile a șoferilor, acciza la motorină, combaterea concurenței neloiale, beneficii și fonduri europene. Aceștia au asigurat public că intenționează să protesteze cu respectarea regulilor și să nu creeze haos în Capitală.

Pe de altă parte, fermierii germani au început o săptămână de proteste la nivel național în semn de opoziție față de planurile guvernului de reducere a subvențiilor la motorina destinată agricultorilor.

Convoaie de tractoare și camioane au blocat drumurile din Germania, având în vedere temerile fermierilor cu privire la impactul eliminării facilităților fiscale asupra fermelor, aducându-le în pragul falimentului.

Florin Barbu a vorbit despre protestul spontan al transportatorilor, spunând că ministerul nu a primit nicio revendicare.

„Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alăturat şi câţiva fermieri, până în acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru că nicio asociaţie nu îşi asumă acest protest.

Din informaţiile apărute în spaţiul public, am văzut că problemele pe care le reclamă au legătură cu RCA şi cu permisele de conducere. Chiar dacă acestea nu ţin de Ministerul Agriculturii, voi face tot ce pot pentru a-i sprijini să găsim împreună o rezolvare”, transmite ministrul Agriculturii.

El a mai spus că a stabilit deja o întâlnire cu toate asociaţiile şi federaţiile, săptămâna viitoare.

El a mai continuat spunând că este început de an electoral și că protestul este distribuit masiv pe internet de către un partid politic. El a spus că nicio entitate politică nu are dreptul de a încerca să câștige capital social de pe urma fermierilor.

„Este început de an electoral şi acest protest spontan este masiv distribuit pe reţelele sociale de un partid politic. Nimeni nu are dreptul să folosească fermierii, munca lor şi agricultura românească pentru a încerca să câştige capital de imagine sau un procent în plus în sondaje.

Să nu uităm că aceste partide politice nu au avut nicio soluţie pentru agricultura românească în ultimii 4 ani. Ca întotdeauna, uşa ministerului Agriculturii este deschisă oricând pentru fermieri, pentru că eu sunt acolo pentru a le rezolva problemele şi a-i sprijini! Îi asigur pe toţi că anul 2024 o să fie un an agricol bun atât pentru România, cât şi pentru fermierii români!”, spune ministrul Barbu.