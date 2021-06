Fratele Andreei Antonescu a slăbit 30 de kg în doar 3 luni. Cătălin Măruță, uluit să afle secretul succesului său

Andreea Antonescu a venit cu fratele ei, Răzvan Antonescu, în emisiunea lui Cătălin Măruță. El a spus cum a reușit să slăbească 30 de kilograme în doar trei luni, fără a apela la vreo intervenție.

Fratele Andreei Antonescu este de nerecunoscut. Diferența de vârstă dintre cei doi este de trei ani, Răzvam fiind mai mic decât celebra artistă. Acesta a spus că acum se află în cea mai bună versiunea a sa, renunțând la vicii și adoptând un stil de viață sănătos. Că arată bine acum a recunoscut și sora sa, Andreea Antonescu:

Răzvan Antonescu a povestit cum a reușit performanța de a slăbi, impresionându-l pe Cătălin Măruță cu determinarea de care a dat dovadă în ultimele luni. Deși în trecut și el activa în muzică, acesta a povestit că a renunțat la acest domeniu.

”Am renuntat la muzica, ma simt in cea mai buna perioada a vietii. Acum zece luni aveam cu 30 de kilograme in plus. Eram de stul de greu si cand am vazut ca am ajuns la o suta si un pic de kilograme, am zis ca e momentul sa fac ceva. După trei luni, fara operatie, am slabit 30 de kilograme.

E un paradox, stiu, eu am reusit prin sport, alimentatie si odihna. Sport dimineata si seara, alergare, dimineata si seara fara exceptie. Am fost atat de setat ca nu exista varianta sa nu merg sa alerg. Am renuntat la prajeli, mănânc mult mai light, făra paine, carbohidrati, fara alcool, m-am lăsat cum cinci ani și de fumat”, a mărturisit Răzvan Antonescu.