Cât de bogată e Andreea Antonescu, de fapt. Cătălin Măruță a fost uimit să afle ce deține în America

Andreea Antonescu a venit în platoul emisiunii ”La Măruță”, unde a vorbit despre proiectele sale, dar și despre viața sa personală.

Cât de bogată e Andreea Antonescu, de fapt

Andreea Antonescu a venit de curând dintr-o vacanță în Antalya, petrecută alături de Amna și de fiul ei, David. Deși a stat doar o săptămână, Andreea Antonescu a fost afectată că nu a putut să o ia în vacanță cu ea și pe fiica ei, Sienna, întrucât nu a reușit să obțină procură, dat fiind că soțul ei, în acte, Traian, este în Statele Unite ale Americii.

”Nu am gasit niciun turc (iubit) in Turcia, am avut foarte multe mesaje de la oameni din Antalya care imi cereau sa ma reintorc in Turcia. Am stat cu Amna, am stat cu David. Mi-a promis Amna ca ma va invita la ea pe balcon.

Am stat o saptamana in Antalya, am mai apelat pentru poze si la ceilalti ca sa mi le faca. Eu nu am avut posibilitatea sa o iau pe Sienna cu mine, pentru ca nu mi-au ajuns actele de la Traian (n.red. sotul ei) ca sa pot sa ii fac pasaport fiicei mele”.

Andreea Antonescu a vorbit și despre starea sa maritală și a dezvăluit că, în acte, încă este soția lui Traian Spak, însă vor divorța la notar, de îndată ce el va veni în România. În plus, ea vrea să se reîntoarcă, în vacanță, în Statele Unite ale Americii, acolo având o proprietate, și anume, casa în care locuiește Traian Spak.

”Traian mai este sotul meu in acte. E acelasi raspuns dintotdeauna, divortez cand va veni el in tara. Noi am ramas in relatii bune, cand va veni in Romania, vom divorta la notar. El trebuie sa fie prezent macar la semnarea actelor. Mi-e dor de America, voi merge cu Sienna la el, adică si la mine. Casa din America e doar pe numele meu.

”Sunt singură, nu am pe nimeni”