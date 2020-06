Fostul “socru” al Simonei Halep, lovit de noul virus. Vestea care a căzut ca un trăsnet

Teia Sponte, mâna dreaptă a lui Gigi Becali și fostul „socru” al Simonei Halep, a fost conformat pozitiv cu coronavirus. Omul de afaceri trece prin clipe grele.

Teia Sponte, prieten apropiat al lui Becali, dar și partener de afaceri, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus și internat de urgență. Din păcate, mai mulți membri ai familiei acestuia au fost infectați, așa că sunt supravegheați medical, aflându-se sub tratament special, conform Antena Sport. Finanțatorul FCSB a dezvăluit că este în siguranță. Familia sa a fost testată, iar rezultatele au ieși negative. Vestea că Teia Sponte este infectat vine în aceeași zi în care magazionerul clubului Dinamo a fost și el conformat pozitiv cu coronavirus. Din cauza aceasta, meciul Dinamo-Chiajna, care ar fi trebuit să se joace în cursul zilei de sâmbătă, de la orele 20:00, a fost amânat pentru o altă dată.

„M-am testat de două ori. A venit un doctor acasă și a luat la toată familia. A luat de două ori, toată lumea e sănătoasă. Eu râdeam, dar am zis hai să îl fac.La mine oricum nu are cum să fie pozitiv, nu se apropie coronavirusul, merg zilnic la liturghie. Materia mizerabilă nu se poate atinge de mine. În Post, m-am împărtăşit de patru ori. Dacă eu sunt împărtăşit, îmi mai e frică de cineva?” Gigi Becali (Sursa: România TV)

”Am donat de ordinul sutelor de mii. Am dat și în Moldova. Am luat medicamente. Am dat la Cahul, în Republica Moldova, la două spitale. Am plătit 120.000 de pastile de antidot din Rusia și nu le puteam primi dacă nu primeam astăzi aprobarea de la minister. Acum am primit aprobarea. Pastilele vin din Rusia, le-am plătit, trebuie să ajungă 120.000 de pastile de antidot. Un medicament. Le-am plătit”

Gigi Becali