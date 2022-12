Florinel Coman, atac la adresa lui Gigi Becali, după FCSB – FC Botoșani 1-0. „Dacă era Mbappe la noi, era schimbat în minutul 20”. Care a fost reacția patronului

Florinel Coman a fost omul care a decis meciul FCSB – FC Botoșani 1-0, după ce a marcat singurul gol al partidei. La final l-a criticat pe Gigi Becali, dar omul de afaceri nu a părut deloc supărat de aceste declarații. A dezvăluit că fotbalistul poate pleca la orice club pentru suma de trei milioane de euro. Echipa antrenată de Mihai Pintilii și Leo Strizu a terminat anul pe locul trei.

Florinel Coman a fost decisiv în meciul FCSB – FC Botoșani, din etapa cu numărul 21 din SuperLiga României. A marcat golul victoriei în minutul 78 și și-a ajutat echipa să termine anul pe locul trei la șapte puncte de liderul Farul Constanța. Este doar al treilea gol din acest campionat pentru atacantul adus de la formația lui Gică Hagi cu trei milioane de euro. Tot cu atât vrea să-l vândă și Gigi Becali. Rapid este una dintre echipele care s-a interesat de atacantul roș-albaștrilor.

Îi mulţumesc lui Coman, iar acum sper să se pregătească bine, să revină în ianuarie la acel Coman pe care am dat trei milioane de euro. Gata, cu acest gol, el a şters toate păcatele. Cu acest gol am uitat tot. E fotbalist foarte bun, e inteligent, dar are nevoie de multă muncă.

Florinel Coman a ieșit la atac la interviurile de la finalul partidei și l-a ironizat pe Gigi Becali. Este cunoscut faptul că patronul este cel care decide schimbările. Chiar omul de afaceri a recunoscut acest lucru.

„Dacă era Mbappe la FCSB, era schimbat în minutul 20”, a declarat, ironic, Florinel Coman. Sunt sub contract cu FCSB, mă voi pregăti foarte bine. Nu știu nimic (despre viitorul lui – n.r.). Am discutat cu Gigi Becali, ce v-a spus dânsul, aia a fost. Nu am discutat cu nimeni, dar o voi face, vă dați seama. E normal. A fost un an ok, o calificare în Europa, un obiectiv atins și cam atât”, a mai spus jucătorul la finalul partidei.