Gigi Becali vrea să negocieze direct cu Dan Șucu transferul lui Florinel Coman de la FCSB la Rapid. „Este ca o mașină, trebuie să-i pun bujiile”

Gigi Becali este gata să-l vândă pe Florinel Coman, chiar și la Rapid, dar pune două condiții: să negocieze direct cu Dan Șucu și să primească un preț bun. Patronul FCSB a spus de mai multe ori că este mai bogat și mai puternic decât acționarul formației din Giulești, care și-a autoevaluat averea la aproape cinci sute de milioane de euro.

Gigi Becali și Dan Șucu sunt cei mai bogați oameni din fotbalul românesc. Patronul FCSB se laudă că el este cel care are cea mai mare avere, dar acționarul Rapidului a venit „tare din spate” și a declarat că are active și bani în bănci de aproape cinci sute de milioane de euro.

Gigi Becali își dorește foarte tare o întâlnire cu Dan Șucu. Doar cu el vrea să negocieze transferul lui Florinel Coman, un jucător pe care Adrian Mutu și-l dorește foarte tare la Rapid.

„Mutu dă banii? Şi eu pot să ascult de dorinţele lui Pintilii şi lui Meme, dar când vreau un jucător eu decid. Dacă mă sună Şucu, eu vorbesc cu el. Cu mine negociază cine dă banii. Are 50% din acţiuni.

Cu restul nu vorbesc, nu ştiu ce avere are Angelescu. Mă uit pe internet să văd ce avere are. Nu pot să spun un preţ acum pentru Florinel pentru că nu are preţ. Trebuie să mai aştept puţin. Nu am cum să cer acum nişte bani cu el. E ca o maşină… trebuie să îi pun bujiile”, a declarat Gigi Becali la Pro Arena.