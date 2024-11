Rugăciunea pe care Adriana Bahmuțeanu o rostește mereu pentru a-și lua copiii înapoi. Ce îi cere Divinității, în fiecare zi

Adriana Bahmuțeanu a apelat la toate mijloacele pentru a-și lua copiii acasă, însă ultima ei speranță rămâne ajutorul divin. Prezentatoarea TV se roagă pentru ca Maximus și Eduard să vină acasă și a postat și pe internet cuvintele pe care le rostește în fiecare zi.

După moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a mers la domiciliul acestuia, pentru a-și lua copiii acasă. Deși a fost acolo cu poliția, vedeta nu a reușit să intre pe proprietate, nici să își vadă băieții. A vorbit cu ei doar la telefon și spune că minorii ar fi influențați de frații mai mari și de văduva tatălui lor, de aceea nu vor să vină acasă.

În cursul zilei de vineri, Adriana Bahmuțeanu a apelat inclusiv la Protecția Copilului, pentru a-și putea lua băieții de acolo, fiind singurul lor părinte în acest moment. Vedeta nu încetează să spere că Maximus și Eduard vor reveni la sentimente mai bune și se roagă ca aceștia să se întoarcă acasă. Bahmu a postat și pe Instagram Stories cuvintele pe care le rostește pentru a primi ajutor divin.

Vedeta a povestit, într-o intervenție la TV, că a vorbit la telefon cu unul dintre copiii ei, care i-a spus că îi este bine acolo și că nu dorește să se întoarcă la ea.

„În cursul după-amiezii, spre seară, am fost sunată de Maximus, care în cele trei zile nu mi-a răspuns deloc la telefon. Sunt convinsă că nu are acces la propriul telefon și că mă sună sau îmi trimite mesaje doar în prezența adulților din casă. Am fost sunată de Maximus, care mi-a spus că este cu Mihaela lângă el. Mi-a dat-o la telefon. Mihaela mi-a spus să stau liniștită că ea are grijă de copiii mei.

Am întrebat-o în ce calitate. Nu a știut să-mi răspundă și Maximus mi-a spus ‘te rog să nu mai faci circ la televizor și scandal pentru că noi suntem foarte bine aici. Eu sunt cu Mihaela’. Asta ce înseamnă, că fiul meu este îndemnat cumva de aceste persoane toxice din jurul lui să rupă relațiile normale, părintești, cu mine și să o considere o persoană de atașament, deși nu are un atașament foarte bun, cu această Mihaela”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show de la Antena Stars.