Mike Tyson pierde în fața YouTuber-ului Jake Paul, dar șochează provocând o altă vedetă a internetului: Meci cu scântei, Netflix în colaps și momente incerte

Meciul de box istoric dintre Mike Tyson și Jake Paul s-a încheiat cu victoria absolută a celui din urmă. Zeci de mii de oameni au urmărit partida din public și alte câteva milioane din fața ecranelor, însă platforma Netflix, care a difuzat meciul, a avut mari probleme pe durata acestuia.

Cel mai așteptat meci de box al anului s-a încheiat cu victoria lui Jake Paul. La finalul celor opt runde, arbitrii l-au declarat învingător pe fostul Youtuber, care va încasa o sumă uriașă în urma victoriei. Jake Paul, în vârstă de 27 de ani, a obținut o victorie clară în confruntarea cu legendarul Mike Tyson, de 58 de ani, în urma unei decizii unanime a arbitrilor. Scorurile au fost elocvente: 79-73, 79-73 și 80-72.

Deși Tyson a avut un început promițător, punându-i probleme lui Paul în prima rundă, Youtuber-ul devenit boxer profesionist a preluat rapid controlul și a dominat restul meciului, reușind o performanță remarcabilă.

Potrivit unor surse internaționale, bugetul meciului a fost unul impresionant. Mike Tyson ar urma să încaseze 20 de milioane de dolari, în timp ce Jake Paul își va adăuga în conturi suma de 40 de milioane de dolari. La finalul luptei, Jake Paul a avut doar cuvinte de laudă pentru adversarul său:

„În primul rând, Mike Tyson, este o onoare. Haideți să-l aplaudăm pe Mike. Este o legendă. Este cel mai bun din toate timpurile. Îl admir enorm, sunt inspirat de el și nu aș fi ajuns aici fără el. Este un simbol și este o onoare uriașă să lupt cu el. Și, sincer, este cel mai dur și mai tare om de pe planetă. Am încercat să-l rănesc puțin, dar recunosc că mi-a fost teamă că el mă va răni pe mine. Am dat tot ce am avut mai bun”, a spus câștigătorul.