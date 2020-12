Florin Piersic, apel bizar pe mobil. Ce a auzit când a răspuns: ”E adevărat că ați murit?”

Florin Piersic a speriat pe toată lumea după cel mai recent anunț pe care l-a făcut. Marele artist a primit un apel bizar pe telefonul mobil.

În urmă cu ceva timp, Florin Piersic a trăit un șoc după ce a auzit că despre el se zvonește că a murit. Actorul s-a văzut nevoit să facă lumină în acest caz și le-a transmis celor din mediul online că este foarte bine, doar că preferă să se odihnească mai mult în această perioadă. După cum îl știm, acesta a făcut haz de necaz.

„Măi, copii! Eu am înțeles că virusul ăsta atacă plămânii, nu capul! Sună telefonul ca la foc și sunt întrebat: Dom’ Florin, e adevărat că ați murit? Scrie în Internet că să vă odihniți în pace. Păi, de odihnit, mă odihnesc eu forțat de virus, da’ nu mă odihnesc cu floarea în gură! E adevărat că în situația asta grea pentru mulți, am găsit că e bine și frumos să nu ies și eu pe Internet sau TV să vă dau tot felul de sfaturi, că știți voi, fiecare, ce aveți de făcut”, a spus atunci artistul.

Îndrăgitul actor a transmis românilor un mesaj plin de optimism pentru anul 2021. Acesta va împlini vârsta de 85 de ani pe 27 ianuarie și susține că toată cariera sa i-o dedică publicului, care l-a stimat și iubit nemijlocit.

„Vă doresc, să dea Dumnezeu să fie așa, un an bun, cu sănătate și cu speranță. Inima mea, întreagă…Aproape întreagă, inima mea, vă aparține. Vă doresc, să dea Dumnezeu să fie așa, un an bun, cu sănătate și cu speranță, nu uitați. Sunt, rămân și când nu o să mai fiu, al dumneavoastră. La mulți ani!”, a spus el în cadrul unei emisiuni TV.

„E extraordinar, nu-mi vine să cred că totuși am această bucurie că după șase luni de zile în care am fost în pandemie toți, și dvs. și noi, actori, actrițe, tehnicieni, decoratori, muzicieni (…) să ne întâlnim cu publicul. Am două cuvinte pe care le iubesc în viața mea: bucurie și speranță”, a declarat Florin Piersic la Antena 3.