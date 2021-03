Florin Grozea, fostul membru Hi-Q, a dat drumul unei afaceri destinate influencerilor: „Ne dorim să fim prezenți în minim 3 țări”

Fostul membru Hi-Q, Florin Grozea, a lansat o platformă destinata influenerilor. În acest an, dorește să ajungă la peste 2.000 de persoane înscrise și aplicația să fie prezentă în minim 3 țări.

Florin Grozea a renunțat la facultatea de Automatică pentru o carieră în muzică. A fost o decizie bună, având în vedere succesul avut alături de trupa Hi-Q. În momentul de față s-a întors la tehnologie. A reușit să pună pe picioare o agenție ce are ca scop analizarea calităților influencerilor din România. Florin a prins gustul antreprenoriatului de când era mai tânăr. Atunci a investit banii câștigați din muzică în mai multe business-uri.

„Din 2006 eu scriam pe blog, fiind primul artist român cu blog, motiv pentru care am fost mereu la această intersecție între muzică și tehnologie. În 2008 am dat drumul la un site de streaming muzical, un fel de Spotify cu muzică românească. Mereu am fost pasionat de zona de tehnologie, inclusiv în calitate de antreprenor”, povestește Florin.