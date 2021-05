Florin Călinescu i-a făcut pe toți să râdă la Românii au Talent: ‘Marș major după un șpriț’

Rareș Trufea este unul dintre concurenții Românii au Talent care au primit Golden Buzz. A participat la semifinala live a emisiunii și i-a impresionat din nou pe jurați.

Ce glumă a făcut Florin Călinescu, după ce a auzit cum și-a descoperit talentul un concurent Românii au Talent

Rareș are o voce minunată, cântă la pian și a descoperit că este extrem de talentat la vârsta de doar 6 ani. A interpretat piesa Someone You Loved, de Lewis Capaldi.

Și-a descoperit talentul la doar 6 anișori, atunci când tatăl lui a lovit cu lingura un pahar, iar el a recunoscut nota.

„Andra și-ar fi dorit să apese ea Golden Buzz, dar noi am fost mai rapizi”, au spus Smiley și Pavel Bartoș.

Florin Călinescu nu s-a putut abține când a auzit că Rareș și-a descoperit talentul în felul acesta, așa că a ținut să facă o glumă, ca să mai destindă din atmosfera tensionată din cauza emoțiilor.

„La mine cand tăticul a batut în pahar a mai venit un șpriț. Adică asta înțelgeam, haide SI bemol și marș major după un șpriț mare și rece”, a povestit Florin Călinescu, spre amuzamentul celorlalți jurați.

Florin Călinescu merge des în Timișoara pentru șprițuri cu prietenii

Florin Călinescu este născut în Timișoara, însă deși s-a mutat de mulți ani în București, omul de televiziune nu a uitat de orașul său natal.

„Înainte de 1989 era mai interesant şi mai civilizat oraşul. Lumea era mai primitoare, mai deschisă, mai comunicativă. Nu am nimic cu moldovenii, cu oltenii sau italienii, dar se simte că spiritul bănăţean nu mai e ce a fost cândva. Cei care vin îşi aduc năravurile, în loc să se plieze pe ce înseamnă spiritul timişorean. Unii de aici au o problemă cu bucureştenii. Dar vă spun că dacă bucureştenii sunt mitici, timişorenii sunt costici”, a declarat Florin Călinescu.

El susține că se simte foarte bine în Timișoara și atunci merge în orașul său stă măcar câteva zile pentru a se întâlni cu prietenii și cunoștințele,