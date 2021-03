Florin Călinescu a jignit o concurentă de la Românii au talent: ‘Zici că e din echipa de rugby din Noua Zeelandă’

Grupul de fete U Stix Generation a venit pe scena Românii au Talent ca să-și arate talentul și a făcut-o într-un stil mare, părăsind scena cu patru de DA.

Florin Călinescu a ”jignit” o concurentă de la Românii au Talent

De altfel, fetele au venit cu gândul la marele premiu, convinse fiind că vor ajunge chiar în finală și că numărul lor este unic în România.

Smiley, încântat de numărul prezentat pe scenă

Florin Călinescu a continuat discuția lăudându-le prestația și spunându-i uneia dintre concurente că seamănă cu căpitanul echipei de rugby din Noua Zeelanda.

”Ma bucur ca e cineva preocupat de astfel de jocuri, e o joaca, nu stiu unde s-o incadrez si cred ca trebuie judecat in anasamblul lui. Niste copii veseli care in loc sa rupa tabletele si telefonul, ceea ce oricum faceti, cred, bine ca gasiti timp pentru chestia asta. Colega din mijloc zici ca-i capitanul echipei de rugby din Noua Zeelanda. Mie imi place rugby foarte tare si ati inceput asa, parca erati in Noua Zeelanda la rugby, au ei dansul ala sportiv la inceput. Esti foarte draguta”, i-a spus Florin Călinescu unei concurente.

Și Smiley a ținut să laude prestația trupei U Stix Generation.

”Ma bucur foarte tare ca am vazut numarul vostru din fata, sunteti foarte simpatice, am sesizt bucuria cu care ati executat numarul asta si am si sesizat niste mici desincronizari cu ritmul pe alocuri, dar ma bucur ca ati reusit sa va reveniti”, a spus Smiley. Fetele au părăsit scena cu patru de DA.

Emisiunea Românii au talent este una dintre cele mai vizionate programe din România. Sezonul 11 are însă și schimbări, deoarece emisiunea este difuzată nu o dată, ci de două ori pe săptămână, în zilele de luni și de vineri, de la ora 20:30, pe PRO TV. O altă schimbare însă în noul sezon s-a produs la masa juriului, dintre jurați făcând acum parte și actrița Alexandra Dinu.