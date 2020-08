Flick s-a căsătorit! Domnul Rimă a luat-o pe Denisa Hodișan de soție în cel mai idilic loc

Momente emoţionante, în cel mai idilic loc de pe Pământ! Flick s-a căsătorit. Domnul Rimă a luat-o pe Denisa Hodișan de soţie, iar imaginile de la eveniment sunt superbe.

Flick, Sebastian Fîlcea pe numele său real, a renunţat la burlăcie pentru o femeie superbă. Denisa Hodișan a fost desemnată Miss Planet 2019 și Miss Balkan 2017-2018, dar orădeanca a fost și la școala de prinți și prințese Gift of Beauty.

După o relaţie de mai multe luni, cei doi au decis să îşi unească destinele. Şi nu oriunde, ci într-un loc idilic. Domnul Rimă şi Denisa au ales Creta pentru a-şi jura iubire veşnică. Anunţul a fost făcut de cei doi pe Facebook, alături de două fotografii şi de o declaraţie emoţionantă.

În mai puţin de o oră de la publicare, postarea a strâns zeci de mii de Like-uri şi comentarii. Aşa cum era de aşteptat, internauţii i-au felicitat pe cei doi şi le-au transmis tradiţionalul “Casa de piatră!”.

Până să îşi găsească aleasa, Flick a avut parte de multe dezamăgiri în iubire. A recunoscut chiar el, în emisiunea lui Dan Capatos.

”Am avut și relaţii serioase, de cinci, șase, șapte ani, dar și relații pasagere de o lună, două. Nu pot să zic că am un tipar de femeie. Pentru mine femeia trebuie să fie frumoasă cu totul. Nu sunt atent doar la un anumit aspect. Am cunoscut fete pe Internet, frumoase, dar când am văzut cum gândesc, nici nu am mai vrut să le cunosc”, a spus, la un moment dat, Flick, în emisiunea lui Dan Capatos.