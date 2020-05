Andrei Sebastian Filcea, alias Flick – Domnul Rimă, este consacrat datorită talentului poetic pe care îl are. Acesta este DJ la Radio Zu și a continuat o vreme cu rolul de prezentator al matinalului de la Antena Stars, dar și cu joburile online care i s-au înmulțit în ultima vreme.

Motivul pentru care Flick a renunțat la emisiunea de la Antena Stars. Domnul Rimă a vorbit deschis despre asta

Flick a renunțat la emisiunea de la Antena Stars, iar despre acest subiect a vorbit într-un interviu pentru revista Ok Magazine. De asemenea, spune că pandemia ”l-a prins bine” și e ”liniștit”.

”M-a prins bine. Spre deosebire de alţi prieteni care au copii, familie, mă bucur că statutul de single mă ajută în această situaţie, sunt liniştit. M-a prins bine în sensul în care chiar aveam nevoie de o perioadă d-asta de odihnă pentru că eu nu prea mă odihneam. În weekend-uri aveam evenimente prin ţară, în vacanţe când plecam vizitam mult, mergeam pe jos. Nu mă odihneam deloc”, a spus acesta, Cât privește partea profesională, Flick a vorbit și despre emisiunea de la Antena Stars, la care a renunțat.

”Profesional, am renunţat la emisiunea de la TV unde aveam expunerea cea mai mare. Acolo intram în contact cu mulţi cameramani, machioze, băieţii care ne cablau, invitaţi şi am renunţat de comun acord cu conducerea de la Antena Stars. Aşadar, am rămas cu emisiunea de la Radio ZU, unde mă văd doar cu Popescu, ceea ce e bine. Mă bucur că aşa mai ies din casă. Altfel, nu mai ştiam când e duminică, când e joi”, a precizat Domnul Rimă, potrivit sursei citate.

Îi lipsește o vacanță

Ce-i lipsește însă în această perioadă de pandemie? Acesta oferă răspunsul:

”Ce aş spune că-mi lipseşte în perioada asta, într-adevăr, sunt întâlnirile cu prietenii, în oraş, la restaurant, la terase. Îmi lipseşte şi o vacanţă. De Paşte ar fi trebuit să plec în vacanţă, la final de martie ar fi trebuit să fiu în Finlanda, pentru un proiect. Îmi lipsesc socializarea face to face şi vacanţa”, a mai completat Flick.