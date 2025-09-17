Ultima oră
Patru zodii scapă de un ciclu dureros și încep o etapă nouă la final de septembrie 2025
17 sept. 2025 | 12:56
de Andreea Vasile

Monden
Flavia Mihășan este îndrăgostită și nu se ferește să recunoască. Ce spune vedeta de la Neatza despre relația cu Andrei Ciobanu: „Sunt fericită și este un cuvânt pe care nu-l folosesc aproape niciodată”. EXCLUSIV
Flavia Mihășan, dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu. Sursa foto: colaj Playtech/ Instagram

Flavia Mihășan nu se mai ascunde. Vedeta și-a asumat în totalitate relația cu Andrei Ciobanu, dar, chiar și așa, alege să păstreze discreția care o caracterizează. Publicul ei știe că nu vorbește despre viața personală, însă, într-un interviu exclusiv pentru Playtech, ne-a mărturisit că este fericită și că trăiește cu intensitate fiecare moment din această etapă.

Flavia Mihășan, fericită alături de Andrei Ciobanu

La începutul lui 2024, după cinci ani de relație, Flavia Mihășan și Marius Moldovan au luat decizia dificilă de a pune punct poveștii lor, chiar atunci când publicul se aștepta, poate, la o nuntă. De dragul celor doi băieți pe care îi au împreună, au rămas în relații bune, fără declarații acide sau acuzații din partea niciunuia, alegând să protejeze armonia familiei lor și liniștea copiilor.

Acum, la mai bine de un an de la acel moment, Flavia a făcut pasul spre o nouă etapă și și-a asumat relația cu Andrei Ciobanu. Primele imagini cu ei au fost făcute publice în august, însă nimeni nu știa încă că sunt împreună.

Ulterior, au confirmat oficial că formează un cuplu și, deși au postat câteva filmulețe în care fericirea se citește pe chipurile lor, au păstrat o discreție atentă și nu au discutat prea mult despre această etapă a vieții lor.

Cu toate acestea, Flavia nu se mai ascunde și își trăiește relația cu bucurie. În exclusivitate pentru Playtech, vedeta a mărturisit că este cu adevărat fericită, chiar dacă, în general, evită să folosească acest cuvânt. Este o fericire sinceră, dar discretă, pe care o trăiește pe deplin.

„Da, sunt fericită și este un cuvânt pe care nu-l folosesc aproape niciodată, decât dacă e vorba despre copii. În rest mă abțin. Dar da, este un moment de liniște și… un moment foarte bun”, a ne-a spus Flavia Mihășan.

„Dintotdeauna am fost extrem de discretă cu viața mea”

Mai ales în această perioadă, toți ochii sunt ațintiți asupra sa, iar Flavia este pe deplin conștientă că, deși își dorește să păstreze cât mai mult din viața personală pentru ea, nu poate ține totul ascuns de privirile lumii. A învățat să facă diferența între ceea ce merită împărtășit și ceea ce trebuie păstrat, știind că intimitatea are valoarea ei și că unele momente sunt mult prea prețioase pentru a fi expuse publicului

„Eu, în general, dintotdeauna am fost extrem de discretă cu viața mea. Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc foarte mult despre asta. Dar, în același timp, îmi asum că sunt persoană publică și că oamenii sunt curioși și de latura asta.

Dar încerc să nu dau tot și nici nu o să facă de data asta, pentru că mi se pare că lucrurile astea trebuie să le ții pentru tine, ca să nu fie…nu stricate, dar să nu fie luate atât de simplu. Pentru că e foarte important și trebuie să ai grijă de lucrurile importante”, a explicat vedeta de la Neatza.

Pe de altă parte, Flavia a mărturisit că nu dă atenție lucrurilor negative care se scriu sau se spun despre ea, mai ales pentru că, de-a lungul timpului, nu a fost implicată în subiecte care să-i afecteze imaginea sau să-i aducă reproșuri.

„În primul rând că nu mă interesează, sincer. Pentru mine e important ca oamenii pe care îi iubesc să aibă părerea pe care o au despre mine. Adică, mă interesează, în primul rând, ce cred ei.

Pentru că oamenii cred ce pot să creadă și trec toată informația prin filtrul lor, așa că nu aș avea cum să plac tuturor și nici nu vreau asta. Ar fi chiar dubios să plac tuturor, dar nu, nu m-a deranjat niciodată ceva atât de tare. Pentru că nu s-au scris chestii urâte. Pentru că nu au avut ce să scrie. Că n-am făcut nimic, adică tot timpul am fost foarte cuminte”, a încheiat Flavia Mihășan.

