Flavia Mihășan, prima declaraţie după ce s-a aflat că s-a despărţit de tatăl copiilor săi. În ce relaţii a rămas cu Marius Moldovan: „Suntem discreţi” EXCLUSIV

Flavia Mihășan și tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, au ajuns la final de drum. Cei doi au fost împreună cinci ani, dar au decis să se separe. Vedeta a vorbit, pentru prima dată, despre separare și a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru Playtech Știri despre sfârșitul acestei relații.

Flavia Mihășan și Marius Moldovan au mers pe drumuri separate, după cinci ani de când s-au cunoscut. Cei doi au împreună și doi copii și păreau foarte fericiți împreună, dar au decis că le va fi mai bine singuri.

Nimeni nu se aștepta la un asemenea sfârșit, mai ales pentru că pozau în familia perfectă și nu părea să aibă probleme. Cu toate acestea, nu mai formează un cuplu și despărțirea lor nu mai este un secret, pentru că toată lumea a aflat despre ea.

Asistenta de la Neatza și fostul ei iubit au încercat să păstreze discreția, dar tot s-a aflat că nu mai formează un cuplu. Vedeta a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că nu mai sunt împreună, dar au rămas în relații foarte bune.

Vedeta ne-a mărturisit că se respectă reciproc și continuă să formeze o echipă perfectă pentru cei doi copii. Sunt dispuși să facă tot ce trebuie pentru cei mici, motiv pentru care vor avea o relație bună mereu.

Toată lumea se aștepta ca Flavia și Marius să ajungă la altar, având în vedere că îi legau cinci ani de iubire. Cu toate acestea, nu au făcut acest pas, ci au decis să meargă pe drumuri separate pentru totdeauna.

Când toată lumea se aștepta ca cei doi să facă pasul cel mare, au încheiat povestea de dragoste de cinci ani. Au avut o relație de lungă durată și doi copii, dar nu au reușit să ajungă la altar și nici măcar la starea civilă.

Asistenta TV spunea că nu este un plan important căsătoria pentru ea. Celebra dansatoare mărturisea că nu aveau prea mult timp la dispoziție nici măcar să își rezolve planurile importante, de zi cu zi, deci cu atât mai puțin să organizeze un asemenea eveniment dificil și solicitant.

Flavia Mihășan a primit inelul de logodnă, însă nunta nu a avut loc. Au vrut să se căsătorească civil când au făcut botezul unuia dintre copii, dar au anulat acest plan, pentru că nu au avut timp să se organizeze cu tot ce trebuie.

Într-un interviu pentru ego.ro, Flavia Mihășan a vorbit despre viața de mamă și despre cât de mult s-a schimbat de când are doi copii. Dansatoarea spunea că este mândră de faptul că are o siluetă de invidiat, deși a trecut prin două nașteri.

Asistenta de le Neatza cu Răzvan și Dani a mărturisit că își crește singură copiii, deși a avut puțin ajutor la început. Fostul ei iubit era cel ce o ajuta în creșterea celor doi, dar acum nu mai locuiesc împreună.

„Nu am ajutor. Suntem doar noi. Acum nu am nevoie. Am avut ajutor multe luni pentru că eram cu amândoi acasă înainte să meargă Carol la grădiniță. Dar acum dacă el merge la grădiniță”, spunea vedeta.