Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri"
22 sept. 2025 | 12:42
de Andreea Vasile

Flavia Mihășan, în ograda bunicilor! „Mergeam cu vacile la păscut, dădeam de mâncare animalelor!" Interviu EXCLUSIV
Flavia Mihășan, amintiri despre copilăria la țară. Sursa foto: montaj Playtech/ Instagram

Flavia Mihășan este astăzi una dintre cele mai iubite personalități de televiziune, dar parcursul ei nu se oprește aici. Încă din copilărie, a muncit pentru visul său și, în timp ce alții se jucau, asculta muzica lui Ceaikovski – care îi acompania și pașii la cursurile de balet, dar răsuna și în propria casă. Deși a crescut în oraș, a avut parte și de farmecul autentic al satului: a cules struguri, a mers cu vacile la păscut și a hrănit păsările, momente simple care i-au rămas în suflet.

Cum și-a petrecut Flavia Mihășan copilăria la sat

Ajunsă la 41 de ani, Flavia Mihășan este astăzi una dintre cele mai apreciate personalități de televiziune din România, recunoscută nu doar pentru profesionalismul său, ci și pentru naturalețea cu care se raportează la viața publică și la experiențele personale. Discretă când vine vorba despre viața privată, dar mereu deschisă să vorbească despre pasiunea sa pentru dans sau despre parcursul în televiziune în calitate de prezentatoare, reușește să atragă admirația și respectul celor care o urmăresc cu interes.

Vara aceasta a fost una cu totul specială pentru vedeta de la Neatza, care, după ce la începutul anului 2024 a pus punct relației cu tatăl celor doi copii ai săi, a ales să-și deschidă inima din nou și să-și refacă viața. Cel care a reușit să-i câștige inima este nimeni altul decât Andrei Ciobanu, cunoscut la rândul său pentru cărțile sale, pentru cariera în radio și, mai nou, pentru videoclipurile sale informative din mediul online. Noua etapă din viața Flaviei aduce cu sine fiorii iubirii și bucuria de a trăi momente speciale, care dau toamnei acestui an un iz aparte, plin de emoție și prospețime.

Vorbind despre amintiri și experiențe dragi, Flavia Mihășan ne-a povestit cu nostalgie despre copilăria sa la țară. Deși a crescut în oraș, vizitele la bunici i-au oferit șansa de a descoperi frumusețea și autenticitatea vieții la sat.

„Îmi place foarte mult. Cred că e unul dintre anotimpurile mele preferate. De fiecare dată când vine toamna îmi dau seama că, de fapt, îmi place cel mai mult. Pentru mine, toamna e foarte mult asociată cu ce se întâmpla când eram copil și când eram la țară la bunica mea.

Și cred că nimic nu poate să concureze. Pentru că am stat foarte mult în perioada asta când eram copil acolo și totul era atât de frumos. Cred că asta e amintirea cea mai importantă a toamnei de când eram mică”, a dezvăluit Flavia Mihășan, în exclusivitate pentru Playtech.

„Dădeam mâncare la păsări”

Mirosul care îi amintește de toamna copilăriei este greu de pus în cuvinte, dar Flavia Mihășan îl recunoaște instantaneu și l-ar identifica oricând: un amestec proaspăt de struguri culeși și aer rece.

„Strugurii…Nu știu, când eram în curte, de exemplu, era un miros…Începe să fie la un moment dat, spre finalul toamnei, un miros așa mai rece. Știu că sună ciudat, dar pur și simplu, miroase într-un fel. Mirosul ăla, dacă l-aș simți, l-aș identifica. Aș ști ce e. E foarte pregnant în mine”, a completat Flavia Mihășan.

Vorbind despre copilăria petrecută la bunici, vedeta de la Neatza nu mergea doar pentru a sta pe pajiște sau pentru a se bucura de fructele culese direct din pom, ci și pentru a ajuta la treburile gospodărești. Își amintește cum mergea la cules, ducea vacile la păscut și hrănea animalele, momente simple, dar pline de farmec.

„Mergeam la păscut cu vacile. Pentru că bunicii mei aveau o ogradă, curte, cu multe animale, dădeam de mâncare animalelor, păsărilor. Adică, chiar mă bucur că am avut contact și cu partea asta”, a spus Flavia.

Nu doar că i-a plăcut acea perioadă, dar Flavia și-ar dori să le ofere și copiilor săi o copilărie asemănătoare. Totuși, este greu, pentru că nu mai are un loc la țară unde să-i ducă și să le lase să trăiască momente autentice, așa cum le-a simțit ea.

„Sper că vreodată să le pot oferi și copiilor mei. Și nu aici în oraș, ca o făcătură. Și chiar să-i duc într-o mediu din ăsta rural.
Doar că nu am când, nu am unde acum. Eu am încercat așa să redau un pic din ce am trăit eu.

Sunt tot felul de spații din astea făcute special. Dar una este când trăiești acolo, real, și când te trezești acolo și te culci acolo. Și alta e când te duci și faci o vizită. Și da, ok, tot e ceva.

Dar nu e același lucru. Și din păcate, da, n-am avut un loc din ăsta, o țară, să-i zicem așa, unde să-i duc în timp de cum am simțit eu când eram copil”, a dezvăluit Flavia Mihășan.

