Un nou cuplu neaşteptat în showbiz-ul din România. Ea este considerată una dintre cele mai frumoase femei de la noi, el – un comediant cunoscut

Horoscopul financiar pentru toamna lui 2025. Zodiile care dau lovitura, vor întoarce banii cu lopata
01 sept. 2025 | 10:39
de Ionuț Vieru

În lumea showbiz-ului românesc, surprizele apar atunci când fanii se așteaptă cel mai puțin. De data aceasta, o veste neașteptată a atras atenția tuturor: una dintre cele mai apreciate și admirate asistente TV din România trăiește o nouă poveste de dragoste, iar partenerul său este nimeni altul decât un comediant extrem de cunoscut.

O despărțire care a luat prin surprindere

În urmă cu câteva luni, Flavia Mihășan anunța public că ea și Marius, tatăl copiilor ei, au decis să își urmeze drumurile separat. Vestea a fost un șoc pentru fanii vedetei, care vedeau în familia ei un exemplu de echilibru și stabilitate.

„Noi am fost destul de onești și le-am spus că mami și tati au hotărât să nu mai fie un cuplu. Le-am spus că ne iubim în continuare, însă diferit, nu mai suntem împreună ca un cuplu, dar suntem tot o familie. Ei au rămas cu această idee, tot de familie. Noi am făcut cum am putut mai bine, pentru că erau mult prea mici pentru a le explica detalii. Mi se pare că cel mai bun lucru pentru copii este să aibă doi părinți fericiți, chiar dacă nu sunt împreună, dar măcar nu nefericiți”, declara la momentul respectiv Flavia Mihășan, pentru Spynews.ro.

Începutul unei noi povești de dragoste

La câteva luni după despărțire, Flavia Mihășan a fost surprinsă în compania lui Andrei Ciobanu, cunoscut comediant și om de radio. Cei doi au apărut împreună în public, iar zvonurile despre o posibilă relație nu au întârziat să apară.

În cele din urmă, chiar vedeta a confirmat legătura amoroasă, dar a preferat să fie discretă în privința detaliilor.

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a declarat aceasta pentru Cancan.ro.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar vestea a devenit rapid subiect de discuție în mediul online. Mulți s-au arătat surprinși de alegerea vedetei, dar și încântați de faptul că Flavia a reușit să își regăsească fericirea.

Showbiz-ul românesc, luat prin surprindere

Nimeni nu se aștepta la acest cuplu, iar discreția cu care Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu și-au trăit începutul relației a făcut ca anunțul să fie cu atât mai neașteptat. Ea, considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, și el, un comediant apreciat pentru umorul său, formează acum unul dintre cele mai comentate cupluri din showbiz.

Deși cei doi nu au oferit prea multe detalii despre modul în care s-au apropiat, confirmarea oficială a legăturii lor este suficientă pentru a stârni curiozitatea publicului. Fanii așteaptă acum să îi vadă din ce în ce mai des împreună și, probabil, să afle cum evoluează povestea lor de iubire.

