Fiul Luminiței Anghel, abandonat din nou. Ce dramă trăiește David Puscaș: ”Dacă mor, nimănui nu-i pasă”

Fiul Luminiței Anghel susține că a fost din nou abandonat. Tânărul locuiește într-o garsonieră și spune că niciunul dintre părinții adoptivi nu l-au mai ajutat.

David Pușcaș (22 de ani), fiul adoptiv al artistei Luminița Anghel (52 de ani) și al fostului fotbalist și antrenor Marcel Pușcaș (60 de ani), se simte abandonat. Băiatul locuiește cu chirie într-o garsonieră modestă și susține că niciunul dintre părinți nu s-ar mai fi interesat de soarta lui și că nu l-ar mai fi ajutat financiar.

David a povestit în cadrul unui interviu despre relația dintre el și părinții care l-au adoptat pe când avea doar doi ani. A fost iubit ca, mai apoi, tot răsfățul să dispară, odată cu divorțul dintre Marcel și Luminița, după cum declara el pentru impact.ro.

“Eu sunt omul nimănui, nu am familie, nu am pe nimeni. Eu am fost pentru părinții mei doar un pion și atât. Dacă mor mâine, nimănui nu îi pasă de mine. Cu tata nu am mai vorbit de 18 ani, iar cu mama, de vreo șapte ani”, a declarat tânărul.

După șapte ani de la adoptarea lui David, cei doi soți au decis să pună punct mariajului, iar băiatul a rămas în custodia solistei. Apoi, David s-a transformat într-un adolescent rebel, iar Luminița n-a mai reușit să-l țină în frâu, astfel că relația lor s-a răcit brusc. David este de părere că a fost un copil nedorit:

”Nu tânjesc după nimeni, după această separare. Nu am de ce să sufăr. Am fost un copil nedorit, asta știu sigur, am doi părinți care și-au urmărit doar interesele profesionale și cam atât. Cu mama nu am vorbit, mi-a dat block, ea nu este trasă la răspundere pentru nimic. Nu m-am mai dus acasă la ea, la ușă, pentru că sunt sigur că nu o să îmi deschidă”, a mai spus David, despre mama lui, Luminița Anghel.

Dupa mai multe atacuri ale fiului adoptiv, care au avut loc de-a lungul timpului, Luminița Anghel a dorit să clarifice lucrurile, într-un interviu în urmă cu câțiva câțiva ani, acordat la Kanal D:

”David este fiul meu. Nu regret nimic. Eu sunt mama lui. Eu ajut, dar până când? I-am închiriat a cincia garsonieră într-un singur an. Nici cu proprietarii nu se înţelege. Pleacă. Eu trebuie să vin să strâng în urma lui. Nu am venit la tv ca să-l fac de râs, ca să-l umilesc, şi nici să mătur cu el pe jos. Mai am de crescut un copil şi mi se pare cinstit să am energie şi putere să mă întorc şi spre el. Vă anunţ public că este ultima dată când îl ajut”.

Tânărul nu păstrează legătura nici cu tatăl adoptiv

Se pare că nici cu tatăl său adoptiv, Marcel Pușcaș, relația nu este mai bună.

După despărțirea de Marcel Pușcaș, Luminița Anghel și-a refăcut viața. S-a căsătorit cu Silviu Dumitriade și au un fiu, pe Filip, în vârstă de 10 ani.

David, fiul adoptiv al Luminiței Anghel își dorește o carieră în televiziune. El a apărut în câteva videoclipuri si a cochetat si cu muzica. A lucra la un salon de înfrumusețare și apoi ca vânzător la un magazin de încălțăminte din București.