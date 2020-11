Cum încearcă fiul adoptiv al Luminiței Anghel să îi intre mamei pe sub piele. Oare David Pușcaș va da lovitura?

David Pușcaș (22 de ani) recunoaște că alături de mama lui adoptivă, Luminița Anghel, a trăit momente frumoase, dar și clipe dramatice care l-au traumatizat, l-au făcut să-și piardă încrederea în sine și să se gândească chiar și la sinucidere. David Pușcaș a lansat astăzi alături de Sarah JSun prima lui melodie în care își povestește copilăria tristă.

Cum încearcă fiul adoptiv al Luminiței Anghel să îi intre mamei pe sub piele

Luminița Anghel nu a știut de proiectul muzical al lui David Pușcaș, însă cu siguranță va fi emoționată până la lacrimi de mesajul piesei lui de debut, ”Îmi pare rău”. Produsă de echipa de la Shiva Media Studios în colaborare cu David Pușcaș, melodia redă gândurile și emoțiile celui cunoscut publicului în ultimii ani drept ”fiului adoptiv al Luminiței Anghel”.

David Pușcaș vrea ca Luminița Anghel să fie mândră de el

David Pușcaș vrea să scape cât mai repede de eticheta ”fiul adoptiv al Luminiței Anghel” și să aibă propria lui carieră. De aceea a acceptat colaborarea cu Sarah JSun și cu Shiva Media Studios.

”Piesa s-a născut în urma cu câteva luni după o discuție care m-a impresionat până la lacrimi, când mi-a dezvăluit tot ce simte pentru părinții lui, cât de dor îi este de ei amândoi și cât de dor îi este să aibă o familie. După acea zi, fix după de am plecat, în energia respectivă, în drum spre casă am început sa fredonez refrenul piesei… și în mintea mea a luat naștere această idee. I-am spus lui David și împreună am lucrat la versuri. După ce am intrat în studio, David s-a speriat și a refuzat să mergem înainte cu proiectul pentru că i s-a părut prea intim. Luminița Anghel nu știe despre lansarea lui în muzică, dar David speră ca ea să fie mândră de el”, ne-a spus Sarah JSun.

Versurile sunt impresionante: „Pentru tot ce-ai dus/ Pentru tot ce-am spus/ Îmi pare rău, acum îmi pare rău/ Știu că te-am rănit, /Doar eu am greșit/ Și-mi pare rău, acum îmi pare rău/, Mamă, tu ai fost îngerul meu/, M-ai luat din mâini străine/ Și m-ai făcut fiul tău/, Și îți jur, că, sub aripa ta,/ Am trăit cele mai bune clipe din viața mea/, Mi-ai dat multă lumină,/ Cu blândețe m-ai purtat/, Apoi, absurd din presă,/ Am aflat că-s adoptat/, Și-atunci, ușor din mine/ Demoni negri au strigat/, Îmi doream atât de tare să nu fie adevărat/ Am fost noi doi, atât…”

David Pușcaș: „Închei un capitol important din viața mea”

David Pușcaș lucrează la o firmă de construcții pentru a-și câștiga existența și este mulțumit că, din salariul câștigat, își poate plăti chiria și că se poate întreține decent. Tânărul se află în relații reci cu Luminița Anghel, mama adoptivă, iar cu Marcel Pușcaș, tatăl adoptiv, nu mai are nicio legătură. A trecut prin momente grele de când a fost nevoit să trăiască singur și s-a gândit la chiar și sinucidere, însă prietenii l-au salvat din depresie.

”M-am săturat ca lumea să mă judece fără să știe adevărul. Prin piesa aceasta, «Îmi pare rău», închei un capitol important din viața mea, accept lucrurile așa cum sunt și le mulțumesc pentru anii frumoși pe care i-am trăit alături de mama și de tata. Accept prezentul așa cum este și îmi doresc să închid rănile trecutului ca să pot merge mai departe”, ne-a spus David Pușcaș.

Fiul Luminiței Anghel și-a spus povestea printre lacrimi

David Pușcaș are, la doar 22 de ani, o poveste de viață tristă. A fost adoptat de cântăreața Luminița Anghel și de fostul ei soț, Marcel Pușcaș, la doar câteva luni de viață. Apoi părinții adoptivi s-au despărțit iar el a rămas în custodia mamei și cu tatăl a rupt orice legătură. Între timp, David Pușcaș a aflat din presă că este adoptat, iar asta l-a durut și reacțiile lui i-au complicat viața Luminiței Anghel. Cântăreața și-a regăsit apoi fericirea în brațele unui alt bărbat și a reușit să aibă cu acesta propriul lor fiu asupra căruia și-a concentrat toată atenția. După ce a împlinit 18 ani, David Pușcaș s-a trezit singur pe lume, într-o garsonieră închiriată de mama lui și cu câțiva bani de buzunar. David Pușcaș i-a povestit toate acestea artistei Sarah JSun care a și venit cu ideea unei piese-mărturie.