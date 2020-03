Cum a apărut Luminita Anghel, duminică seara, la Eurovision. Schimbare radicală, după 15 ani de când a reprezentat România în concurs

După 15 ani de când a reprezentat România la Eurovision alături de trupa Sistem, cu care a obținut locul trei, una dintre cele mai bune clasări ale României în istoria participărilor la Eurovision Song Contest, Luminița Anghel a revenit acum în calitate de jurat al Eurovision România.

Cum a apărut Luminita Anghel, duminică seara, la Eurovision

Duminică seara a avut loc selecția finală a Eurovision România, iar piesa câștigătoare, care va reprezenta România la Eurovision 2020, în Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. Luminița Anghel a avut o ținută formidabilă, accesorizată și părul prins. Schimbarea este una cât se poate de vizibilă, față de 2005, atunci când a urcat pe scenă pentru a reprezenta România la concurs.

Reamintim că pe 21 mai 2005, Luminiţa Anghel şi trupa Sistem obţineau locul al treilea la concursul Eurovision, găzduit la vremea respectivă de Ucraina. A fost, fără doar și poate, una dintre cele mai bune clasări ale României în istoria participărilor la Eurovision Song Contest.

Eurovision 2020

Eurovision 2020 are loc la Rotterdam, iar piesa care ne va reprezenta a fost aleasă duminică seara de juriul format din cântăreţele Luminiţa Anghel, Crina Mardare, Alin Oprea, fostul solist al trupei Talisman, cântăreţul şi compozitorul Edward Sanda şi compozitorul Andrei Tudor. Piesa câștigătoare este „Alcohol You”, interpretată de Roxen. Are 20 de ani și s-a născut în Cluj. Roxen cântă de la vârsta de 7 ani și a participat la numeroase concursuri muzicale. Roxen are deja două piese în topurile muzicale ale momentului: „You don’t love me” feat Sickotoy şi „Ce-ţi cântă dragostea”, care sunt difuzate în heavy rotation, la radiourile din România, dar şi în playlist-urile televiziunilor de specialitate.

Piesa „You don’t love me” se bucură de peste 8 milioane de vizualizări pe YouTube, iar piesa „Ce-ţi cântă dragostea” are aproape 9 milioane de vizualizări pe YouTube.