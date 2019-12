Fiul lui Marcel Toader, lovit parcă de blestem după moartea tatălui său. ”Sper să nu mai trec prin așa ceva!”

Maximilian, fiul lui Marcel Toader nu poate să-și revină nici acum din șoc, după cinci luni de la mortea tatălui său. Tânătul a declarat recent că după ce părintele său a trecut în neființă toate lucrurile i-au mers foarte prost, dar speră ca noul an să fie unul mult mai bun pentru el.

Fiul lui Marcel Toader, declarații emoționante: ”Sper să nu mai trec prin așa ceva”

Omul de afaceri, Marcel Toader s-a stins din viață pe data de 3 august. Acesta a făcut infarct când se afla la masă, în curtea avocatului său de la Periș, împreună cu mai mulți prieteni. În urma lui a rămas Maximilian, care îi simte enorm lipsa și care nu știe cum să treacă peste acest hop din viața lui.

Maximilian a povestit recent pentru Viva că de când tatăl său a murit a avut parte numai de ghinion, a făcut accident cu mașina, iar unul dintre prietenii săi buni s-a stins din viață. Mai mult, fiul lui Toader a mai dezvăluit că cel mai mare regret pe care îl are este că nu a apucat să ducă până la capăt afacerea de construcții a piscinelor de care se apucase împreună cu tatăl său. Însă, speră ca noul an lucrurile să se așeze și pentru el și să nu mai treacă niciodată prin ceea ce a trecut în acest an.