Semnele primite de fiul lui Marcel Toader, la scurt timp după înmormântare. Ce s-a întâmplat în timp ce dormea!

Decesul lui Marcel Toader a venit ca un trăsnet asupra familiei sale. Singurul său fiu trece acum printr-o perioadă extrem de grea. Acesta a declarat că nu l-a visat încă pe tatăl său, dar la a doua zi după înmormântare a primit câteva semne de la el. Cum și-a făcut Marcel Toader simțită prezența?

La o săptămână de la decesul lui Marcel Toader, fiul său a venit să povestească un lucru straniu care s-a întâmplat a doua zi după înmormântare. Fiul regretatului afacerist înceracă să se pună pe picioare și să-și reia activitățile de zi cu zi. Precum spune tradiția, sufletul părăsește trupul abia după 40 de zile de la deces.

De asemenea, mai este cunoscut faptul că spiritul celui trecut la cele sfinte bântuie locuința până pleacă la Ceruri. Numeroase experiențe care să ateste astea au fost povestite de-a lungul timpului. Același lucru s-a întâmplat și fiului fostului sportiv. Acesta a lăsat 3 pahare cu apă în locuințele de suflet ale tatălui său, precum spune obiceiul. În unele zone, se recomandă să lași făină pe o farfurie, astfel că cel decedat să aibă parte de ultima cină înainte de a părăsi trupul.

”Nu l-am visat pe tata, dar am primit niște semne care m-au făcut să simt prezența tatălui meu. Am lăsat câte un pahar cu apă în trei locuințe: în apartamentul său, în Constanța și la locuința mea. Am observat că din paharul lăsat în apartamentul său apa era consumată cam un sfert. Am auzit că semnul acesta se traduce cumva, și anume că sufletul său a fost acolo. Noi suntem mai bine acum, la fel și mama, încercăm să acceptăm situația”

Maximilian Toader (sursa: click.ro)