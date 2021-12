Filmul pe care Regina Elisabeta îl vizionează an de an, de Crăciun. Toată familia e obligată să îl vadă

Filmul pe care Regina Elisabeta îl vizionează an de an de Crăciun. Toată familia este obligată să îl vadă. Este un film pe care Regina adoră să îl vadă alături de nepoți și de strănepoți. Însă nu este un film asociat cu sezonul sărbătorilor. Și dacă pentru mulți filmele de Crăciun înseamnă Home Alone, Miracle on 34th Street sau un clasic precum The Great Escape, regina Elisabeta are alte preferințe.

Filmul pe care Regina Elisabeta îl vizionează an de an, de Crăciun

Astfel, potrivit unui actor, regina are un film preferat de Crăciun mult mai neobișnuit, pe care îl urmărește în fiecare an împreună cu nepoții și strănepoții ei. Este vorba despre clasicul SF Gordon, cu Brian Blessed în rolul Prințului Vulcan. Actorul a susținut că a fost foarte iubit de Majestatea Sa, în timpul unei apariții pe Yahoo Movies în urmă cu câțiva ani.

Acesta a spus: „Regina, este filmul ei preferat, îl urmărește cu nepoții ei în fiecare Crăciun”.

„Știi, ne uităm la Flash Gordon tot timpul, eu și nepoții”, ar fi spus Regina.

„Gordon’s alive” este replica clasică pe care personajul lui Brian o strigă în filmul din 1980, și chiar și acum, actorul spune că oamenii încă îi cer să rostească sloganul.

Regina Elisabeta a II-a anulează prânzul tradițional dinainte de Crăciun

Recent, Regina Elisabeta a II-a a anulat un prânz de familie înainte de Crăciun, ca măsură de precauție, din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid-19 în Regatul Unit, a declarat joi pentru CNN o sursă de la Palatul Buckingham.

Potrivit sursei, decizia este una de precauție, deoarece se consideră că prânzul ar pune în pericol aranjamentele de Crăciun ale prea multor oameni dacă ar merge înainte.

Deși există „regret” că prânzul a fost anulat, a adăugat sursa, există convingerea că este „lucru corect de făcut” pentru toți cei implicați. Monarhul în vârstă de 95 de ani găzduiește de evenimentul anual pentru familia ei extinsă, înainte de Crăciun, la Palatul Buckingham. Întâlnirea de anul trecut a fost și ea anulată din cauza pandemiei.

În anii precedenți, regina și-a invitat familia lărgită să i se alăture la reședința din Londra înainte de a pleca la Sandringham în Norfolk. Reședința principală a monarhului în aceste zile este Castelul Windsor, chiar în afara Londrei.

Anul acesta este primul Crăciun al Reginei de la moartea soțului ei de 73 de ani, Prințul Philip, în aprilie. Decizia de a anula anul acesta a venit după avertismente puternice din partea ofițerului medical șef al Angliei cu privire la răspândirea variantei Omicron, cerând oamenilor să fie atenți pentru ca Crăciunul să fie păstrat.