Ce a apărut la mormântul lui Ion Dolănescu înainte de Crăciun, deși copiii lui l-au uitat pe artist (exclusiv)

Ion Dolănescu, unul dintre cei mai cunoscuți soliști de muzică populară, a încetat din viață în urmă cu 12 ani, pe data de 19 martie. După moartea artistului, cei doi fii ai acestuia, Ionuț și Dragoș Dolănescu, s-au războit multă vreme pe averea lăsată de părintele lor. Au fost atât de focalizați pe bunurile lui Ion Dolănescu, încât au uitat complet de mormântul regretatului cântăreț.

Cât a trăit, Ion Dolănescu a agonisit o avere impresionantă, aproximativ 1 milion de euro. Suma imensă s-a împărțit între cei doi fii ai lui, Ionuț, băiatul făcut cu Maria Ciobanu, și Dragoș Dolănescu, fiul făcut cu Margarita Valenciano.

Deși s-au bucurat să primească toată agoniseala de-o viață a tatălui lor, aceștia se pare că au uitat complet să mai treacă pe la mormântul lui Ion Dolănescu. Mormântul lui Ion Dolănescu a stat neîngrjit până acum. Singurul care mai trece pe la cimitirul unde e îngropat artistul este Ionuț Petrescu, fiul nelegitim al lui maestrului muzicii populare.

În prag sărbătorilor de iarnă, Ionuț Petrescu a mers la mormântul cântărețului și s-a ocupat să curețe și să aranjeze locul de veci al lui Ion Dolănescu. Cu toate că nu se știe dacă Ionuț Petrescu este sau nu băiatul solistului, bărbatul a dorit să-și arate recunoștința față de acesta.

”Am spălat mormântul, am pus brăduț, apoi flori, în roșu galben și albastru, el era un mare patriot. Am cumpărat flori din Piața de flori, țin toată iarna.

Azi am spectacol, cânt la un eveniment, el mă călăuzește din cer. Am tămâiat, mi-am făcut o rugăciune, mi-e tare dor de el. Nu mă oprește nimic să vin la el, nici frigul nici ninsoarea, vin în fiecare seară să-i aprind o lumânare. Am stat în casa lui, m-a omenit, m-a tratat mereu ca pe un fiu”, a mărturisit Ionuț Petrescu pentru impact.ro.