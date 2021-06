Fiica regretatului Aurelian Preda, ținta infractorilor. Ce i-au luat aceștia: ”Mi-a fost furată!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au serbat ieri ”nunta de cristal”. Îmbrăcați la patru ace, în ținute elegante, de peste 10.000 euro, ei și-au reînnoit jurămintele, după 15 ani, la biserica din Snagov. Printre invitații la petrecere s-a numărat și Toni, soțul mamei ei, cu care Anamaria are o relație strânsă: ”Este ca tatăl meu!”, le-a spus ea, celor prezenți, în timp ce-l îmbrățișa pe bărbat.

Cine este bărbatul care și-a făcut apariția la nunta de cristal a Anamariei Prodan?

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecamp și-au dorit o nouă nuntă, la 15 ani de la oficializarea relației. Petrecerea, desfășurată la un local cu ștaif din Snagov, a fost pregătită ca la carte. N-a lipsit nici tortul 7 etaje, din marțipan, garnisit cu crini albi, florile preferate ale vedetei. În toiul petrecerii, și-a făcut apariția și Toni Antohi, soțul Ionelei Prodan, solista de muzică populară care a încetat din viață în urmă cu trei ani:

”Anamaria a plâns când l-a văzut pe Toni, l-a îmbrățișat. Au o relație foarte bună. După decesul mamei ei, Anamaria l-a rugat pe bărbat să rămână în continuare în vila familiei, de 500.000 de euro, din București, deși el voia să se întoarcă în Moldova, unde are o casă. Îl ajută cu tot ce are nevoie, îl răsfață. Toni este de profesie inginer constructor, are 72 de ani, și se căsătorise cu Ionela Prodan în 2005. Toni i-a dăruit miresei o icoană și un buchet de flori”, ne-au spus apropiații celebrei familii. ”Îl iubesc ca pe tatăl meu”, le-a mărturisit Anamaria celor prezenți.

Au purtat ținute de 10.000 de euro

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecamf au purtat ținute de 10.000 de euro, cu tot cu accesorii. ”Ea a ales să îmbrace, în această zi, o rochie superbă, neagră, lungă, de 1.500 de euro, care i-a evidențiat talia, iar mirele a rupt gura târgului cu al său costum Gucci, imprimat cu albinuțe, în valoare de 5.000 de euro ”, ne-au mai declarat apropiații vedetei tv.

La petrecere a venit și fiica cea mică a Anamariei: ”Ea a sosit tocmai din America, iar Luca, fiul lui Reghe, din Dubai. Doar fiica cea mare, Rebecca, nu a ajuns, fiind prinsă cu examenele de final de an, la facultatea din Milano. N-a lipsit de la emoționantul eveniment nici Iulian, unchiul Anamariei, fratele Ionelei Prodan”.

Impresara i-a declarat iubirea soțului său

Declarație de dragoste, pentru Reghe: ” Ești mai fumos și decât un răsărit de soare”.

Anamaria i-a făcut soțului ei, la ceas aniversar, o emoționantă declarație de dragoste, pe contul ei de Instagram: ”15 ani de iubire fără margini, 15 ani de respect, 15 ani de fericire și împlinire mi-ai adus tu, soțul meu de vis! Te iubesc fără limită, cuvintele nu pot exprima iubirea ce ți-o port. Iubirea necondiționată pe care o port față de tine nu are limită. Nu există ceva mai frumos decât tine, ești iubirea vieții mele. Nici viața nu este peste tine. Ești mai fumos și decât un răsărit de soare, ești mai frumos decât un vis frumos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a adus în viața mea!”.

Ionela Prodan este înmormântată alături de primul ei soț

Solista Ionela Prodan povestea, în urmă cu mai mulți ani, despre cei doi soți, pentru gds.ro: ”Mărturisesc că mi-a fost greu după moartea lui Traian. Motivul major care m-a făcut să renunţ la turnee a fost pierderea soţului meu, Traian Tănase. El era cel mai mare sprijin al vieţii mele, un soţ şi un tată excepţional. Fără el n-aş fi putut avea cariera pe care am avut-o. Însă anii au trecut şi mi-am regăsit liniştea sufletească lângă cel de-al doilea soţ, inginerul Toni Antohi, un moldovean molcom, care s-a încumetat să clădească alături de mine un nou cămin”

. Ionela Prodan este înmormântată la Cimitirul Bellu, alături de primul ei soț, Traian, care a încetat din viață în 1992: ”Nici nu împlinisem 18 ani și el a murit. Era în biroul lui, cu un client. A făcut atac cerebral. Nici eu, nici sora mea nu eram acasă. Ne-au sunat niște vecini să ne dea vestea. Am plâns atât de mult atunci. Am simțit că s-a rupt ceva din mine, că sufletul meu era gol fără el”, povestea Anamaria Prodan.