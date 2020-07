Cu cine se iubește Anamaria Rosa, fiica lui Aurelian Preda. Locuiesc deja împreună

Anamaria Rosa, fiica lui Aurelian Preda, s-a îndrăgostit de un interpret de muzică de petrecere. Relația durează de câteva luni, iar cei doi fac un cuplu atât în viața reală, cât și pe scenă.

Cu cine se iubește Anamaria Rosa, fiica regretatului Aurelian Preda. S-a mutat deja cu el

Anamaria Rosa are o relație frumoasă cu interpretul de muzică de petrecere Marinică de la Foițor. De câteva luni, fiica regretatului artist locuiește cu Marinică de la Foișor și au o gviață frumoasă împreună.

”Suntem îndrăgostiți și fericiți. De câteva luni locuim împreună. Noi ne cunoaștem de aproximativ 3 ani. Ne-am cunoscut printr-un grup comun de prieteni, ulterior ne-am întâlnit prin diverse emisiuni, pe la diverse evenimente. El m-a cunoscut înainte să plec eu în Italia, eu am stat acolo câteva luni. Ulterior, m-am întors pentru a rezolva niște probleme personale și Dumnezeu a rânduit ca eu să rămân în țară”, a declarat Anamaria Rosa.

Anamaria Rosa, probleme cu un prieten de-al tatălui său

Anamaria Rosa a trecut printr-un adevărat coșmar anul trecut, când l-a acuzat de abuz sexual pe Nicușor Iordan, un prieten bun al tatălui său, Aurelian Preda. Acum, lucrurile s-au așezat.

”Mi-a fost foarte greu să mă regăsesc pentru că am trecut prin clipe foarte grele dar eu sunt un om credincios, acest lucru l-am ănvățat de la tatăl meu. Dumnezeu le-a rânduit frumos, astfel încât să pot să mă liniștesc sufletește, să mă regăsesc pe mine și să dau de un om pe măsura mea. El este singurul om care este alături de mine în acest moment”, a mai spus Anamaria Rosa.

Cum a cucerit-o Marinică de la Foișor pe Anamaria Rosa

Marinică de la Foișor, pe numele său real Marian Lupu, a povestit cum a ajuns să fie cu Anamaria Rosa.

”Când a venit (din Italia, n.r.) am ieșit la restuarant cu grupul nostru de prieteni. După aceea, la un interval de câteva ore, vorbind cu ea, i-am propus să ne mai întâlnim. Am pus la cale un plan de colaborare și apoi am discutat și despre viață. De acolo, lucrurile au venit de la sine”, a povestit Marinică de la Foișor la Teo Show.