Fiica lui Aurelian Preda, la un pas de moarte. Ce boala gravă are: ”Am avut 3 tentative de sinucidere”

Fiica lui Aurelian Preda a fost la un pas de moarte. Ce boala gravă are: ”Am avut 3 tentative de sinucidere”. Mai multe amănunte despre coșmarul Aneimaria Rosa, în articolul de mai jos.

Anamaria Rosa, trei tentative de sinucidere. Fiica lui Aurelian Preda nu s-a împăcat nici acum cu moartea tatălui său

Chiar dacă au trecut 4 ani de la moartea lui Aurelian Preda, durerea pe care familia o simte încă nu s-a micșorat. Astfel, fiica regretatului artist suferă cel mai mult dintre apropiații acestuia. Moartea tatălui ei a făcut-o pe Anamaria Rosa să aibă gânduri sinucigașe.

Astfel, în 2016 când Aurelia Preda s-a stins din viață, fiica lui avea doar 16 ani și nu a știut cum să încaseze această lovitură dură de la viață. De atunci, pentru Anamaria Roasa Preda a început un șir lung de probleme. Atacurile de panică și depresia nu-i dau pace nici acum. Din acest motiv, nu de puține ori s-a gândit să se sinucidă.

Greutățile au copleșit-o pe Anmaria Rosa

”Din 2016, de când tatăl meu a murit, lucrurile au luat o întorsătură neplăcută. Viața mea nu a fost tocmai una ușoară după decesul tatălui meu, și am mers din rău în mai rău. Nu vreau să mă plâng sau să mă victimizez, mă consider o persoana destul de puternică și indiferent de greutățile pe care mi le-a dat Dumnezeu, am reușit să trec peste ele cu brio.

Am avut un moment de depresie îndelungat. Puțini știu că după moartea tatălui meu au început atacurile de panică, inclusiv tatăl meu le avea. Sunt nedescris de grele și de urate. Am încercat să mă tratez, am mers la psiholog, am ajuns chiar și la psihiatru. Dar din treaba asta cred că doar rugăciunea m-a scos”, a declarat Anamaria Roasa Preda în emisiunea Folclorul sub lupă.

Rugăciunile și Dumnezeu au făcut-o pe Anamaria Rosa să nu își ducă planurile la cap

Doar datorită rugăciunilor și puteri dată de Dumnezeu, fiica regretatului artist nu și-a dus până la capăt tentativele de sinucidere. Chiar dacă îi este foarte dificil să trăiască fără tatăl ei și să înțeleagă de ce viața a pedepsit-o în așa hal, Anamaria Rosa susține că încearcă să găsească și cel mai mic motiv de care să se bucure, acum.

”Deși sunt o persoană foarte, foarte credincioasă, da, am avut trei tentative de sinucidere. Una după moartea tatălui meu, și două de curând. Dar sunt foarte credincioasă și n-am putut să fac acest pas. Poate l-am făcut la disperare, poate lumea nu înțelege …

Sfaturile Anamariei Rosa pentru cei aflați la suferință

Dar în momentele acelea de disperare și pentru că s-au acumulat foarte multe lucruri în viata mea. Da, era s-o fac de trei ori și nu e normal pentru că viața e frumoasă și trebuie s-o trăim din plin.

Așa că, dacă aveți gânduri de sinucidere, dacă aveți depresie, anxietate, atacuri de panică, nu vă lăsați bătuți, căutați cel mai mic lucru de care să vă bucurați”, a mărturisit Anamaria Preda.