Fiica lui Corneliu Vadim Tudor, în lacrimi la mormântul tatălui său, la 9 ani de la moartea acestuia. Imagini emoționante de la parastasul „Tribunului”

Mâine, pe 14 septembrie se împlinesc 9 ani de la dispariția celui căruia i se psunea „Tribunul”. Corneliu Vadim Tudor, unul din importanții scriitori români contepmporani, publicist și om politic, se stingea din viață în 2015, pe un pat de spital. În cursul zilei de ieri, 12 septembrie, a avut loc o slujbă de pomenire, iar fiica lui Corneliu Vadim Tudor a fost surprinsă în lacrimi la mormântul tatălui său, la 9 ani de la moartea acestuia.

Pentru România de după 1990, Corneliu Vadim Tudor a fost unul din primii exponenți ai mișcării extremiste și naționaliste românești.

Un bun cunoscător al istoriei României, și prin prisma meseriei pe care regretatul Vadim Tudor a avut-o, abilul politician ieșea în evidență prin modul său de a gestiona și reacționa.

Fondator al primului partid de extremă din România, Corneliu Vadim Tudor avea să candideze inclusiv pentru funcța de Președinte al României, în 1996.

În acel an va ajunge doar pe locul 5, ulterior la alegerile din 2014 reușind să treacă de primul tur, dar în final se clasa pe locul 7.

Din păcate, pe data de 14 septembrie a anului 2015, în urma unor complicații de sănătte, Corneliu Vadim Tudor se stingea pe un pat de spital. Din informațiile acelui moment, decesul suvernea în urma unui infarct miocardic.

Mâine se împlinesc 9 ani fără „Tribunul” Corneliu Vadim Tudor.

Așa cum este datina creștină, familia regretatului om de litere și politician a particpat la o slujbă de pomenire a acestuia, iar fiicele „Tribunului”, Lidia și Eugenia Vadim Tudor au decis să facă parastasul de 9 ani ieri, pe 12 septembrie.

Conform celor aflați la biserică, singura care a lipsit de la acest moment de comemorare a fost soția regretatului Corneliu Vadim Tudor, Doina.

Momentul de pomenire în memoria lui Corneliu Vadim Tudor a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, iar cele 2 fiice au fost surprinse cu lacrimi și multă durere, resimțind și acum, după 9 ani, lipsa tatălui lor.

A fost o zi plină de durere și amintiri pentru familia celui care a fost Corneliu Vadim Tudor, dar așa cum precizau apropiații, Doina Vadim Tudor a lipsit de la parastasul de 9 ani.

Motivul pentru aceast absență, spun apropiații, a fost o răceală puternică care a ținut-o la pat pe soția „Tribunului”. Lidia Vadim, fiica lui Corneliu Vadim Tudor, avea să publice pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, legat de ziua de ieri, aceasta spunând:

„Joi a avut loc parastasul de 9 ani de la plecarea tatălui meu la Cer. Un prilej de aducere aminte și de rugăciune pentru sufletul celui care a făcut atât de mult bine cât a trăit pe pământ.

Îi mulțumim Părintelui Emil Nedelea Cărămizaru, de la Biserica Sfantul Gheorghe Nou, Bucuresti Kilometrul Zero. pentru că de 9 ani ne este alături. Este unul dintre prietenii de suflet ai lui tata. Le mulțumim și celor care an de an ne sunt alături în această perioadă din an grea pentru noi, fizic dar și cu sufletul.

Dumnezeu să îi țină sufletul în Lumină!”, a fost mesajul transmis de Lidia Vadim.