Cum se întrețin fiicele lui Vadim Tudor după moartea lui. Din ce fac bani: ”Oamenii plătesc”

Au trecut 6 ani de când Corneliu Vadim Tudor a murit, iar soția și fiicele regretatului tribun încă-i duc dorul. Cum se descurcă familia regretatului om de cultură, pe plan financiar.

În septembrie 2015, România rămânea fără cuvinte atunci când Corneliu Vadim Tudor se stingea din viață. Tribunul a lăsat în urma lui o soție și două fiice, care-i duc dorul zilnic. Invitate la Teo Show, Lidia și Eugenia Vadim au captat privirile tuturor.

Cele două frumuseți sunt femei în toată regula și trudesc pentru a duce mai departe munca regretatului Corneliu Vadim Tudor. Fiicele tribunului au mărturisit că familia lor a avut probleme cu infecția de COVID în luna august, trecând cu bine prin boală.

„Mama este bine, multumim. Am trecut si noi prin covid, in august. E totul bine acum, din fericire. Ziarul merge bine, Slava Domnului! Nu stim cum a rezistat atatia ani in conditiile in care presa scrisa nu prea mai exista in Romania. Avem editie tiparita saptamanal.

Ne bucuram ca avem in echipa si oameni tineri si asa reusim sa ne impunem pe piata ca o revista de cultura, opinii. Oamenii platesc abonamente ca sa ne plateasca, este vorba despre peste 2.000 de exemplare.