Decizia luată de Lidia, fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, în urmă cu un an. Puţini se încumetă la aşa ceva în România: „Sperăm să-l popularizăm” (Exclusiv)

Fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor a luat o decizie aparte în urmă cu un an. Lidia pare din ce în ce mai hotărâtă să meargă pe urmele tatălui său. Majoritatea fanilor regretatului politician se bucură că aceasta s-a decis în sfârșit să facă un pas în față și să iasă din anonimat. Ea este de părere că acum este momentul potrivit pentru o schimbare. ,,Ăsta e și motivul pentru care în urmă cu doar un an am înființat…”, a declarat Lidia Tudor.

Ce decizie a luat fiica lui Corneliu Vadim Tudor: Lidia a surprins cu decizia sa

Corneliu Vadim Tudor a condus ani buni după anul 1990 Partidul România Mare și a fost cunoscut drept unul din cei mai controversați politicieni. Iată că acum Lidia este pregătită să urmeze pașii părintelui său. Mai exact, fiica cea mare a regretatului politician vrea să își facă intrarea în domeniul în care a devenit cunoscut tatăl ei.

„Oamenii simt nevoia unui alt Vadim în politica românească. Parcă mai mult ca oricând! Ăsta e și motivul pentru care în urmă cu doar un an am înființat Partidul Vadimist Român!”, a declarat Lidia Tudor, pentru impact.ro.

Aceasta a susținut că pandemia i-a amânat o perioadă planurile, dar se gândește foarte serios să revină la ele chiar în această toamnă. Ea a mărturisit că a înființat deja Partidul Vadimist Român și speră să fie popularizat cât mai mult.

Lidia Tudor a mai mărturisit și că partidul a fost gândit astfel încât noțiunile dragi tatălui său să se regăsească în formațiune. De asemenea, cea din urmă a mai detaliat că partidul a ajuns ,,într-un stadiu avansat în diferite orașe, în frunte cu Brașov și Baia Mare.”

,,Sperăm să-l popularizăm cât mai mult posibil”

„Sperăm să-l popularizăm cât mai mult posibil. Momentan am făcut-o doar prin revista România Mare. Dar din această toamnă ne aflăm în stadiul de organizare a noii formațiuni politice. Vă pot spune că în acest sens suntem într-un stadiu avansat în diverse orașe ale țării, în frunte cu Brașov și Baia Mare. Partidul a fost gândit în așa fel încât noțiunile cele mai dragi tatălui meu, care dă și numele partidului, naționalismul moderat, și alte valori naționale dragi românilor, în frunte cu integritatea teritorială, să se regăsească în ADN-ul său și să le ofere oamenilor o nouă variantă”, adaugă aceeași Lidia Tudor.

Amintim că Vadim Tudor a murit pe 14 septembrie 2015. Acesta a ajuns de urgență la Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, iar la scurt timp a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții. Medicii au încercat să îl resusciteze, dar fără rezultat.