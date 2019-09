FIFA The Best: cine este cel mai bun jucător de fotbal din 2019, dar cel mai bun antrenor

S-ar putea să nu fie o decernare de premii la fel de impresionantă precum Oscarurile, dar amatorii de fotbal așteaptă cu interes FIFA The Best. Cu această ocazie, afli cine a fost cel mai bun jucător de fotbal din sezonul trecut, cel mai bun antrenor, cine a dat cel mai impresionant gol sau a fost cel mai bun manager.

FIFA The Best marchează finalul sezonului fotbalistic din acest an cu o serie de premii acordate oamenilor din industrie. Acestea îți atrag atenția asupra celor care au făcut performanță cu consecințe la nivel global.

Conform juriului de la FIFA, cel mai bun jucător de fotbal din lume în sezonul 2019 a fost argentinianul Lionel Messi. Pentru a se bucura de acest titlu, i-a întrecut pe Virgil van Dijk și Cristiano Ronaldo. ”Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au votat pentru mine. Premiile individuale sunt un loc secundar pentru mine. Important este grupul. Dar, este un moment special pentru mine, să fiu aici cu soţia mea şi cu cei trei copii”, a declarat Messi.

Întreaga decernare a fost însoțită de postări pe Twitter de pe contul FIFAcom.

Premiul Puskas pentru cel mai bun gol i-a fost înmânat ungurului Daniel Zsori și poate fi văzut în clipul de mai jos. Cea mai bună jucătoare a sezonului a fost desemnată americanca Megan Rapinoe. Jurgen Klopp, managerul grupării Liverpool, a fost desemnat cel mai bun manager al sezonului, iar premiul pentru cel mai bun portar i-a revenit lui Alisson, tot un reprezentant al „cormoranilor”.

Leeds United şi managerul Marcelo Bielsa au primit premiul fair-play, în timp ce premiul FIFA al fanilor a fost acordat Silviei Grecco, din Brazilia, cunoscută pentru dragostea pe care o împărăşeşte faţă de clubul Palmeiras, alături de fiul ei nevăzător Nikollas. Premiul pentru cel mai bun antrenor din fotbalul feminin i-a revenit lui Jill Ellis, iar portăriţa sezonului a fost Sari van Veenendaal.

Dacă ai nevoie de un pic de inspirație când te joci următorul joc de FIFA, în cadrul aceleeași decernări a fost desemnată și echipa de fotbal a anului. Aceasta este formată din Alisson – Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Virgil van Dijk – Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric – Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi.