Dan Negru, declarații controversate: de ce crede prezentatorul TV că meciurile din Champions League au fost trucate

Dan Negru, prezentatorul de la Antena 1, a făcut mai multe declarații controversate pe Facebook. El susține că partidele din Champions League, cu răsturnări spectaculoase de scor, sunt, de fapt, trucate.

Dan Negru a stârnit dezbateri aprinse pe Facebook, după ce a vorbit despre „foamea de bani” și partidele „trucate” din Champions League și Europa League. În opinia prezentatorului tv de la Antena 1, aceste meciuri sunt regizate din umbră.

Și, în tot acest scenariu bine pus la punct, ar fi părtași și jucătorii și oficialii UEFA și FIFA.

Revenirile spectaculoase și răsturnările de scor sunt considerate de Dan Negru aranjamente. Prezentatorul TV a scris pe Facebook de ce crede că acestea sunt orchestrate de oficialii FIFA, iar jucătorii sunt complici.

„Rezultatele ”întoarse” din Liga Campionilor sau Europa League sunt regizate de o foame uriașă de bani și trucate de jucatori și oficiali UEFA obișnuiți cu corupția. Messi sau Ronaldo au fraudat fiscul pentru câteva milioane de euro și mulți oficiali UEFA sau FIFA sunt urmăriți pentru fapte de corupție, adică oamenii sunt dispuși la escrocherii. Messi a primit condamnare pentru că a fraudat fiscul spaniol cu 4,1 milioane de euro. Deci, pare dispus… Meciurile trucate cu “come-back” amețitoare fac din fotbal competitorul Netflixului. Trucarea unor meciuri și creșterea interesului pentru fotbal era singura șansă a UEFA sa readucă in fața televizoarelor publicul clasic de tv pe care l-a pierdut in ultimii ani. Și mai ales sa negocieze de pe poziții de forță vânzarea drepturilor de difuzare in online”. Dan Negru, prezentator TV

Din argumentația prezentatorului TV nu au lipsit nici argumentele care fac referire la rețeaua de socializare Facebook.

„(…) FB l-a angajat anul trecut pe Peter Hutton, bossul Eurosport. FB a ofertat in anii trecuti drepturile de difuzare pentru mari competiții sportive ale lumi cum ar fi NBA.

Twitter are deja propriul contract cu MBL (liga americană de baseball)Hai ca se leagă…Fotbaliști talentați însă ușor coruptibili și oficiali UEFA urmariți pentru corupție au transformat fotbalul european in “Game of Thrones” cu “finaluri imprevizibile” !”.

