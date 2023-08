Fetița din imagine a ajuns una dintre cele mai iubite actrițe din România. O recunoști?

Cunoașteți fetița din imagine? Acum este una dintre cele mai iubite vedete din România. De-a lungul timpului a avut mai multe apariții la TV, mai ales în piese de teatru și diferite filme. Cine este?

Fetița din imagine s-a născut în București. Tatăl ei este din Ardeal și a fost profesor de istorie, iar mama ei a fost profesoară de fizică. Probabil nu v-ați dat seama cine este încă. Iată câteva indicii în plus: în anul 2008 a fost prezentatoare emisiunii Excentricii la TVR Cultural, iar acum se ocupă cu regizarea dublajelor în limba română pentru desenele animate realizate de Disney.

Este vorba despre celebra Anca Sigartău, una dintre cele mai iubite și respectate actrițe din România. În anul 1989 a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Gala Tinerilor Actori – Costinești, iar în 1992 premiul pentru cel mai bun rol de comedie, pentru rolul Puck în „Visul unei nopți de vară”.

În anul 1985 a fost admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar imediat după absolvirea facultății s-a alăturat trupei Teatrul Bulandra. Câteva dintre cele mai apreciat piese de teatru în care a jucat sunt: „Vreau să fiu actriță”, „Visul unei nopți de vară” sau „Trei surori”.

Citește și: Anca Sigartău, imagine unică alături de românul momentului pe Netflix. „E prietenul meu!” FOTO

Acum are o carieră de succes și este iubită de mii de români. Cu toate acestea, în urmă cu doar câțiva ani, Anca a primit un diagnostic care a șocat-o cumplit, însă a reușit să treacă peste toate problemele.

„În momentul în care am primit un diagnostic care… Adevărul e că nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic. Prietena mea știa că eu nu fac tratamentul, soțul ei era medic la Fundeni, și ea a zis că trebuie să îl fac, că nu e de glumit, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Și așa am aflat eu, nu am aflat direct de la medic, nu mi s-a spus direct”, a povestit Anca în exclusivitate pentru Antena 3.

În momentul în care a ajuns la spital și a făcut acel tratament, doctorul i-a spus că nu o lasă să plece, deoarece are o tumoră pe citostatice care a crescut în trei săptămâni opt centimetri. Toate acestea s-au întâmplat în perioada Postului Crăciunului, post pe care Anca a decis să-l țină.

„Așa am știut eu că vreau să mă duc să țin post, nu am spus la nimeni. Nu a fost un regim alimentar. Am ținut și eu cum am putut. Am primit multe mesaje, că dacă ţin postul, mă fac bine.

Dar nu a fost un deal cu Dumnezeu, că dacă ţin postul mă fac bine. Eu știam că mor, nu mai am de trăit. L-am ținut să mă pregătesc mai mult. Știam că nu mai am foarte mult şi am vrut să mă pregătesc. Știam că sunt lucruri, ca răul ăla pe care nu îl vrei și îl faci până la urmă”, a mai spus Anca.