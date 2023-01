Anca Sigartău, imagine unică alături de românul momentului pe Netflix. „E prietenul meu!” FOTO

Unul din giganții serviciilor de streaming, Netflix, a reușit să găsească încă odată rețeta succesului. După ce a reușit să atragă atenția cu primul sezon, odată cu publicarea celui de-al doilea, gigantul a înregistrat un număr și mai mare de vizionări, în timp record. Serialul, un docudrama, bazat pe fapte istorice, a reușit să atragă atenția în cel de-al doilea sezon și datorită unui personaj extrem de important și controversat, iar actorul care-l întruchipează apare alături de Anca Sigartău. Fanii au fost părtași la o imagine unică alături de românul momentului pe Netflix.

„Rise of Empires: Ottoman”, ajuns la sezonul 2 pe Netflix

Sezonul al doilea al serialului turcesc „Rise of Empires: Ottoman”, difuzat de Netflix, se desfășoară la câțiva ani după ce sultanul Mahomed al II-lea a cucerit Constantinopolul, bijuteria Imperiului Bizantin, și se concentrează pe dușmănia sa de sânge cu Vlad Țepeș, alias Vlad Dracula. Și, deși prințul din ceea ce este acum România nu era de fapt un vampir, el avea o predilecție pentru putere și violență. „Rise of Empires” combină reconstituirile dramatice cu perspectiva istoricilor și a altor academicieni, de asemenea, prezintă narațiunea lui Charles Dance, veteran al serialului Game of Thrones.

Regiunea care astăzi cuprinde România a fost o zonă tampon tradițională între unguri și otomani și, în 1456, a fost condusă de Vlad Țepeș, care a fost crescut alături de Mehmed la curtea otomană, după ce tatăl său i-a încredințat pe el și pe fratele său mai mic, Radu, ca dovadă de loialitate, lui Murad. Dar, în timp ce Radu rămâne în grațiile lui Mehmed, Vlad refuză de ani de zile să-și plătească impozitul anual către sultan. De asemenea, a devenit cunoscut ca un războinic formidabil și total nemilos, după cum descoperă boierii pe care îi ademenește la un banchet de Paște.

Cu masacrarea acestor elite ca demonstrație de forță, unul din istoricii prezenți în serial observă că „Vlad Țepeș este unul dintre acele nume care face ceea ce scrie pe cutie”. Prințul valah continuă să facă un raid asupra posesiunilor otomane din Bulgaria și practic îl provoacă pe sultan să-l oprească. Trimișii lui Mehmed sunt fie uciși, fie întemnițați, iar rugămințile sale diplomatice sunt ignorate. Serialul prezintă mai departe, anul 1462, când sultanul decide să își conducă armata împotriva celui pe care cândva îl numea frate.

Românul momentului pe Netflix, Vlad Țepeș și succesul serialului

Deși pe alocuri evenimentele istorice sunt ori exagerate, ori omise, parte din ceea ce este transpus în imagini, referitor la relația domnitorului Țării Române, Vlad Țepeș, și sultanul Mahomed al II-lea, au o anume acuratețe. De altfel, conform unor informații, la documentarea istorică despre aceste evenimente a lucrat și un istoric român.

Dar, ceea ce a atras atenția utilizatorilor români de Netflix este actorul care-l întruchipează pe marele și temutul domnitor român, și anume actorul Daniel Nuță. De altfel, Daniel Nuță nu este la prima sa apariție în pielea lui Vlad Țepeș, acesta întruchipând domnitorul și în pelicula „Egregora”. În ceea ce privește actuala iterație, actorul declara recent:

„Bineînțeles că e o onoare să fiu actorul român care îl recreează pe Vlad Țepeș într-o producție cinematografică după aproape 50 de ani de la filmul românesc dedicat acestui domnitor, în care juca Ștefan Sileanu. Ca să fiu puțin spiritual, sper că acolo unde e el acum, e mândru de ceea ce am făcut în acest show de televiziune. În `Rise of Empires: Ottomans`, scenariștii l-au numit Vlad Dracula, un nume mult mai sonor la nivel internațional. Rar este pronunțat pseudonimul lui în engleză, Vlad The Impaler, toată lumea îi spune Vlad Dracula. Vladul meu este un bărbat puternic, psihologic vorbind, fără prea multe temeri și un strateg extraordinar. Și-a câștigat respectul în fața oamenilor lui. Toată lumea știe că este imprevizibil. Am mizat foarte mult pe acest gen de imprevizibilitate și surpriză constantă. Niciodată să nu știi ce gândește, să te surprindă mereu. În același timp, gândește fiecare acțiune, analizează ce urmează să facă inamicul și este mereu cu 3 pași înaintea adversarului. Povestea din sezonul 2 din `Rise of Empires: Ottomans` se concentrează pe lupta dintre cei doi frați `de suflet`, Mehmed și Vlad. Mehmed este eroul, Vlad este anti-eroul conform poveștii din scenariu. Ce mi-am dorit a fost să scot la lumină toate motivațiile lui Vlad pentru care acționează cum acționează, astfel încât audiența serialului să nu știe care este de fapt personajul bun și care este cel rău.”, povestește Daniel Nuță, românul momentului pe Netflix.

Anca Sigartău și Daniel Nuță, imagine unică alături de românul momentului pe Netflix

Având un succes de casă, Daniel Nuță este cotat foarte bine în aceste zile, iar fanii serialului deja vorbesc la superlativ despre prestația acestuia. În același timp, au rămas surprinși atunci când o altă celebră actriță, Anca Sigartău a apărut într-o imagine unică alături de românul momentului pe Netflix. Poza publicată de actriță îl surprinde pe românul momentului pe Netflix, Danile Nuță alături de ea, Anca Sigartău scriind în dreptul pozei: