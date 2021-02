Fetele lui Pepe se bucură, chiar dacă părinții au divorțat. Care este motivul inedit

Pepe a făcut declarații despre relația lui cu Raluca Pastramă. Artistul a explicat cum stau, de fapt, lucrurile între cei doi, dar și ce spun fetele despre separarea celor doi.

Pepe și Raluca s-au despărțit de curând. Deși, relația dintre cei doi părea că nu se va rupe niciodată, nu a fost deloc așa. În urmă cu aproximativ cinci luni de zile, cuplul a hotărât să se despartă. Cu toate acestea, între cei doi va exista mereu o legătură pe viață, deoarece au împreună două fetițe minunate.

Motivele pentru care cei doi au ales să se despartă au fost speculate de admiratorii acestora, și se pare că soția artistului i-ar fi fost infidelă acestuia, lucru peste care vedeta nu poate trece, scrie cancan.ro.

Artistul a ținut, recent, să precizeze cum stă treaba între ei și în ce relații se află acum cei doi foști soți.

„Noi nu suntem certați, dar de împăcare nu se pune problema, sub nici o formă, ca relație nici nu se pune problema, noi am vorbit și azi. O să divorțăm la notar. Nu mai avem nici o treabă. Noi nu mai dormim în același pat din octombrie. Noi stăm la aceeași masă împreună. Am vorbit și noi cu persoane care au mai trecut prin viață. Copiii au reacționat chiar bine, nu ne așteptam ca ele să știe deja ce înseamnă situațiile de genul”, a spus Pepe, la Antena Stars.