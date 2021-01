Pepe și Raluca, decizie radicală în privința divorțului. Se întâmplă în curând

După zile bune cât au făcut ping-pong cu delcarații șoc, divorțul încâlcit dintre Pepe și Raluca Pastramă, care fusese prezentat ca o destrămare matură, s-a întos la ”origini”. Cale de împăcare nu mai e, dar de înțelegere, în schimb, da. Cei doi foști soți au realizat că goana în care intraseră nu aduce beneficii, îndeosebi pentru cele două fete pe care le au împreună, acceptând în viața lor comunicarea. Tot așa au ajuns la decizia de a fixa data divorțului.

Decizie în privința divorțului dintre Pepe și Raluca: cei doi foști soți au stabilit întâlnirea la notar

Divorțul dintre Pepe și Raluca se anunța a fi unul răsunător, care avea să se termine la tribunal, numai că cei doi pare că au ajuns la o cale de mijloc. Ei vor divorța la notar, iar în ceea ce privește domiciliul fetițelor pe care le au împreună va fi la tatăl lor, dar custodia va fi comună.

În plus, conform Antena Stars, cântărețul și soția sa au stabilit data divorțului, semn că pot ajunge împreună la un numitor comun, dar și că nu mai există posibilitatea de a redeveni o familie. Cei doi se vor întâlni peste două săptămâni la notar, unde se va pronunța divorțul.

Aceștia au tranșat și problema financiară, iar Raluca va rămâne cu afacerea familie, grădinița în care învățau și cele două micuțe ale lor, care ar valora 380.000 de euro, plus bijuterii și genți, care ar valora 100.000 de euro, cât și cu mașina pe care o conduce în prezent. Pepe va rămâne cu vila de lux de 400.000 de euro situată în zona Pipera, două autoturisme și afacerea din centrul Capitalei.

„Am ajuns în situația pe care am prezentat-o la început”

„E o situație amiabilă, o variantă amiabilă pe care noi doi am stabilit-o de la bun început și, dacă au fost mici derapaje, nu au fost ale mele și nici nu mai contează. Trecem peste. Important este că am ajuns în situația pe care am prezentat-o la început, pentru că așa e normal și frumos. De Crăciun, de Revelion, Paște sau în orice altă zi importantă din an, fetele vor fi și la mine, și la Raluca, pentru că așa e normal.

Suntem amândoi părinți, iar copilul nu trebuie să fie privat nici de mamă, nici de tată. Deciziile se iau de comun acord, împreună cu copiii. Eu am insistat să vorbesc cu Raluca și am reușit. Și cred că și ea și-a dorit același lucru, lăsând influențele din alte părți. Noi doi a trebuit să stăm de vorbă”, povestea artistul la începutul lunii ianuarie, ”La Măruță”.