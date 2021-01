Boala cruntă care îl chinuie pe Dan Capatos este puțin cunoscută de către fanii lui. Publicul s-a revoltat în momentul în care a aflat că prezentatorul emisunii XNS de la Antena Stars s-a vaccinat. Drept urmare, prezentatorul tv a oferit câteva lămuriri pe care le vom reda în cele ce urmează.

Boala cruntă care îl chinuie pe Dan Capatos

Puțini oameni știu că, de fapt, prezentatorul tv suferă de o boală care îl plasează în categoria bolnavilor cronici. Dan Capatos a făcut mărturisirea la TV pentru a aplana spiritele după ce a fost acuzat că s-ar fi băgat în față la vaccin.

Dan Capatos este hipertensiv și are medicamentație pe rețetă, pe care trebuie să o ia zilnic. Prezentatorul de la Antena Stars a negat că s-ar fi folosit de pile sau relații pentru a se vaccina înaintea tuturor. Adevărul este următorul: Dan Capatos face parte din etapa a doua de vaccinare, unde intră jurnaliștii.

În plus, jurnalistul a mărturisit că a încercat să își programeze familia la vaccinare. Din păcate pentru el, nu a fost la fel de ușor ca în cazul lui. Singurele locuri disponibile au fost la Urlați, la ceas de seară.

Dan Capatos este hipertensiv

Prezentatorul emisiunii XNS, mutată de pe Antena 1 pe Antena Stars din 2021, a mărturisit că a fost la un pas de moarte în urmă cu 2 ani. Acesta a suferit atac ischemic tranzitoriu. Medicii au fost chemați de urgență să intervină pentru a îi salva viața: „Când am văzut că am 23 cu 17 am intrat în panică, am crezut că mor”, a mărturisit acesta, conform cancan.ro, la vremea respectivă.

„Lumea nu ştie că intru la bolnavi cronici! Am făcut atac ischemic acum doi ani, când nu-mi mai simţeam jumătate de cap. Şi asta din cauza hipertensiunii arteriale de care sufăr de mai multă vreme”, a mai declarat Dan Capatos în cadrul aceleiași emisiuni de la Antena Stars.

Dan Capatos, la un pas de moarte din cauza bolii