Pepe a vorbit despre împăcarea cu Raluca Pastramă. Mesajul categoric al artistului

Pepe a vorbit despre împăcarea cu Raluca Pastramă. Motivele separării se pare că au fost diverse. Acesta a vorbit însă despre o posibilă și potențială împăcare cu mama copiilor lui, după multele certuri din trecut.

Cele două vedete au decis să o ia pe drumuri sepatate în urmă cu aoproximativ 5 luni. De atunci au tot existat speculații cu privire la motivele divorțului. Cei doi sunt însă părinții a două fetițe pe care amândoi le iubesc ca pe ochii din cap. Dar fanii au tot sperat la o împăcare, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Pepe a fost din nou întrebat cu privire la o potențială împăcare, însă răspunsul său a fost scurt, concis și la obiect, semn că nu mai e cale de întoarcere.

„Noi nu suntem certați, dar de împăcare nu se pune problema, sub nici o formă, ca relație nici nu se pune problema, noi am vorbit și azi. O să divorțăm la notar. Nu mai avem nici o treabă. Noi nu mai dormim în același pat din octombrie. Noi stăm la aceeași masă împreună. Am vorbit și noi cu persoane care au mai trecut prin viață. Copiii au reacționat chiar bine, nu ne așteptam ca ele să știe deja ce înseamnă sotuațiile de genul”, a spus Pepe, la Antena Stars.