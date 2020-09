Ferma 2020. George Burcea a spus adevărul după sărutul cu Viviana: ”Da, voi da frâu liber sentimentelor”

George Burcea a vorbit pentru prima oară despre sărutul incendiar avut cu Viviana Sposub. Cei doi concurenți de la Ferma 2020 au încins atmosfera cu primul sărut din competiție la care chiar nimeni nu se aștepta. Ce a spus despre momentul intim avut cu asistenta de televiziune?

Sărutul de la Ferma dintre George Burcea și Viviana Sposub a stârnit extrem de multe controverse. mai cu seamă că actorul abia scăpase din vizorul tuturor, după ce s-a aflat luni la rând într-un scandal uriaș cu mama copiilor săi. Toată lumea se întreabă acum dacă aceștia chiar simt ceva deosebit unul pentru celălalt sau doar își joacă rolurile extrem de bine. Telespectatorii și colegii de Fermă au fost uluiți de gestul lor, așa că de la gestul aferent până la scenarii și speculații care mai de care nu a mai fost decât un singur pas.

Pe rețelele de socializare, concurenții erau încurajați să facă pasul cel mare și să se declare într-o relație oficială, mai ales că ambii sunt singuri. Viviana s-a despărțit recent de comediantul Ionuț Rusu, iar situația amoroasă a lui Burcea este deja prea bine știută de o țară întreagă. În timpul în care zvonurile curgeau fără oprire, actorul a dat cările pe față și a mărturisit totul despre ceea ce-și dorește acum. Fostul soț al Andreei Bălan a spus, pentru click, faptul că nu s-a înscris la această competiție pentru a se îndrăgosti, lucru pe care l-a susținut sus și tare și Viviana, dar este un bărbat matur, liber și asumat și își poate permite să facă absolut orice dorește și simte.

„Nu am venit în Ferma cu gândul de a mă îndrăgosti și am spus de multe ori acest lucru, dar cum dragostea nu te întreabă dacă poate intra în viața ta sau nu, mă aștept să mă ia prin surprindere. Sincer, aici e frumusețea…când te lovește și nu știi de unde. Da, voi da frâu liber tuturor sentimentelor pe care le voi avea, căci asta mi-am dorit mereu: să fac lucruri pentru mine, nu pentru camere, presă și tv. Cred că niciodată nu suntem pregătiți să ne îndrăgostim, să facem copii, nuntă și alte nebunii, dar după cum spuneam – dragostea-i frumoasă când poposește în sufletul tău fără să o chemi disperat. Sunt tănâr, sănătos, liber și am tot dreptul să fac ce vreau, cu cine vreau și unde vreau. Eu nu trăiesc pentru oameni, eu trăiesc pentru sufletul meu”

George Burcea (Sursa: click.ro)