Ferma 2020. Burcea a fost întrebat dacă vrea să o ia pe Viviana de soție. Răspunsul i-a uimit pe concurenți

Moment incredibil la Ferma 2020! Întrebat dacă vrea să o ia pe Viviana Sposub de soţie, George Burcea a dat un răspuns la care nu se aştepta nimeni. Cât de serioasă este, de fapt, relaţia dintre cei doi?!

Se pare că relaţia dintre George şi Viviana este una cât se poate serioasă. Deşi s-au cunoscut de curând, chiar pe platourile de filmare de la “Ferma”, între cei doi s-a produs o chimie incredibilă. Concurenţii sunt acum nedespărţiţi, petrecându-şi mare parte din timp împreună. Într-o discuţie la care au participat mai multe persoane, George Piştereanu l-a întrebat direct dacă îşi pune pirostriile, iar acesta răspuns zâmbind şi încurcat că “DA”!, moment în care Ana Maria Ababei a început să cânte “Ia-ţi, mireasă, ziua bună”!

În acelaşi timp, Viviana Sposub a ţinut să-i spună Giuliei Nahmany cât de mult îl apreciază pe George şi ce surpriză frumoasă a avut că l-a întâlnit aici.

Se pare că cei doi au o relaţie de iubire chiar şi după ce au părăsit show-ul, însă producătorii de la Pro TV le-ar fi interzis să apară împreună până nu se termină difuzarea emisiunii.

“Noi nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare. Nu am vorbit nimic despre ea și despre mine sau despre un potențial noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar cum am spus și la începutul Fermei eu mai am lucruri de rezolvat acasă.Așa că nu am dorit aici să fac un tămbălău și mega tămbălău. O să ajung acasă frumos și o să încerc să rezolv treburile pe care le am cu cealaltă parte și după aia o să vedem dacă se poate naște ceva frumos.

Viviana nu este o fată de rănit, nu este o fată de care să-ți bați joc. Este o fată de iubit și de protejat și să o aperi. Pe lângă copiii mei și mama, va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”, a spus săptămâna trecută actorul.